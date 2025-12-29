search
Ιταλία: Ανανεώνεται για το 2026 η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία

Η κυβέρνηση Μελόνι, κατά την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ενέκρινε το διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται, για το 2026, η παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, όπως και η αρωγή του άμαχου πληθυσμού.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το συγκεκριμένο μέτρο είχε προκαλέσει εντάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λόγω της θέσης του κόμματος της Λέγκα, που ζητούσε να δοθεί αποκλειστικό βάρος στην στήριξη των πολιτών και σε στήριξη για μη στρατιωτικές υποδομές.

«Είμαστε ικανοποιημένοι διότι, τελικά, δόθηκε έμφαση σε υγειονομικό υλικό και στην άμυνα του πληθυσμού της Ουκρανίας, όχι στα όπλα» υπογράμμισε η Λέγκα, σε ανακοίνωσή της. «Το όλο θέμα των στρατιωτικών βοηθειών, στην πραγματικότητα δείχνει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει διαλυθεί», σχολίασε το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.

Πριν από λίγο, δε, η βουλή της Ρώμης έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβερνητική συμμαχία που αποτελείται από την Λέγκα, τα Αδελφια της Ιταλίας και την Φόρτσα Ιτάλια. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε συνδέσει την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης με την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, συνολικού ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό «ελεύθερο» του κοινοβουλίου, αναμένεται αύριο το βράδυ.

