Super League: «Τελικοί» παραμονής σε Τρίπολη και Αγρίνιο

«Φουντώνει» η μάχη παραμονής στην Super League, καθώς σήμερα (12/5, 19:00) διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική των play out, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε Τρίπολη και Αγρίνιο.

Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς με τεράστια βαθμολογική σημασία. Οι Αρκάδες βρίσκονται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αναζητούν την πρώτη φετινή νίκη απέναντι στα Λιοντάρια, προκειμένου να διατηρήσουν το προβάδισμα παραμονής. Από την άλλη πλευρά, οι Σερραίοι ταξιδεύουν στην Τρίπολη χωρίς περιθώρια για απώλειες, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την ΑΕΛ σε ακόμη μία αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού». Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη αγκαλιάζοντας την παραμονή, ενώ οι Βυσσινί παίζουν ουσιαστικά ένα από τα τελευταία τους χαρτιά στη μάχη της σωτηρίας.

Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, στο μοναδικό παιχνίδι της αγωνιστικής χωρίς βαθμολογική πίεση, καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους και για τη νέα σεζόν στη Super League.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 8ης αγωνιστικής:

19:00 Αστέρας -Πανσερραϊκός – Nova Sports 2

19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ – Cosmote Sport 1

19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος – Cosmote Sport 2

Η βαθμολογία:

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 37 Παναιτωλικός 34 Asteras 29 Πανσερραϊκός 28 ΑΕΛ 26

