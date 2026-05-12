ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:43
12.05.2026 09:45

Super League: «Τελικοί» παραμονής σε Τρίπολη και Αγρίνιο

«Φουντώνει» η μάχη παραμονής στην Super League, καθώς σήμερα (12/5, 19:00) διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική των play out, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε Τρίπολη και Αγρίνιο.

Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς με τεράστια βαθμολογική σημασία. Οι Αρκάδες βρίσκονται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αναζητούν την πρώτη φετινή νίκη απέναντι στα Λιοντάρια, προκειμένου να διατηρήσουν το προβάδισμα παραμονής. Από την άλλη πλευρά, οι Σερραίοι ταξιδεύουν στην Τρίπολη χωρίς περιθώρια για απώλειες, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί την ΑΕΛ σε ακόμη μία αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού». Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη αγκαλιάζοντας την παραμονή, ενώ οι Βυσσινί παίζουν ουσιαστικά ένα από τα τελευταία τους χαρτιά στη μάχη της σωτηρίας.

Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, στο μοναδικό παιχνίδι της αγωνιστικής χωρίς βαθμολογική πίεση, καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους και για τη νέα σεζόν στη Super League.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 8ης αγωνιστικής:

  • 19:00 Αστέρας -Πανσερραϊκός – Nova Sports 2
  • 19:00 Παναιτωλικός-ΑΕΛ – Cosmote Sport 1
  • 19:00 Κηφισιά-Ατρόμητος – Cosmote Sport 2

Η βαθμολογία:

  1. Ατρόμητος 40
  2. Κηφισιά 37
  3. Παναιτωλικός 34
  4. Asteras 29
  5. Πανσερραϊκός 28
  6. ΑΕΛ 26

Σε κίνδυνο η τουριστική σεζόν λόγω Ορμούζ – Στα 200 δολάρια το πετρέλαιο αεροσκαφών, τελειώνουν τα αποθέματα τον Ιούνιο

Chery: Η αναλυτική γκάμα της μάρκας με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

Ελληνική μελέτη: Ποια ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων από 12 είδη καρκίνων

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Εμπλουτισμός ουρανίου έως και 90% αν μας επιτεθούν ξανά» – Σε μία κλωστή η εκεχειρία

Άδωνις Γεωργιάδης για τραυματισμό παίκτη Survivor: «Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί άμεσα» – Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό (Video)

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία της Κάτω Τιθορέας - Βρέθηκαν όπλα και ολόκληρο το ποσό που άρπαξαν από την τράπεζα

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

