Χωρίζουν Μελ Γκίμπσον και Ρόζαλιντ Ρος μετά από 9 χρόνια σχέσης

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χωρίζουν μετά από εννέα χρόνια σχέσης.

«Αν και είναι λυπηρό που τελειώνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, είμαστε ευλογημένοι με έναν όμορφο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσε το πρώην ζευγάρι στο People σε κοινή δήλωση την Τρίτη.

Ο 69χρονος Γκίμπσον και η 35χρονη Ρος σκοπεύουν να αναλάβουν από κοινού την ανατροφή του 8χρονου γιου τους, Λαρς.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά μέσω κοινών φίλων το 2014 και άρχισαν να βγαίνουν λίγο αργότερα. Δύο χρόνια αργότερα, δημοσιεύματα ήθελαν να περιμένουν ένα παιδί μαζί.

Το ζευγάρι καλωσόρισε τον γιο τους το 2017, λίγες μέρες πριν ο Γκίμπσον προταθεί για Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη για την ταινία του του 2016, «Hacksaw Ridge».

«Τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από το να ακούω τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται κρατώντας στην αγκαλιά μου τον νεογέννητο γιο μου;» είχε δηλώσει τότε ο Γκίμπσον.

Αν και το ζευγάρι έχει κρατήσει τη σχέση του σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι Γκίμπσον και Ρος περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί στα Όσκαρ του 2017. Έκανε το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί στο 69ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Γκίμπσον περπάτησε επίσης στο κόκκινο χαλί με τον γιο τους σε μια προβολή της ταινίας «Monster Summer» το 2024.

Τον Ιανουάριο του 2025, η οικογένεια έχασε με τραγικό τρόπο το σπίτι της στο Μαλιμπού, αξίας 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων, στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες.

«Τα καλά νέα είναι ότι τα μέλη της οικογένειάς μου και όσοι αγαπώ είναι όλοι καλά, και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και υγιείς και εκτός κινδύνου, αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει, πραγματικά», είπε ο Γκίμπσον σε μια εμφάνιση στο News Nation στις 9 Ιανουαρίου.

Ο Γκίμπσον έχει άλλα οκτώ παιδιά με δύο άλλες γυναίκες.

Αυτός και η Ρόμπιν Μουρ — που ήταν παντρεμένοι από το 1980 έως το 2011 — έχουν επτά παιδιά: τη Χάνα, 45 ετών, τον Κρίστιαν, 43 ετών, τον Έντουαρντ, 43 ετών, τον Γουίλιαμ, 40 ετών, τον Λούις, 37 ετών, τον Μίλο, 35 ετών, και τον Τόμας, 26 ετών.

Ο σταρ μοιράζεται επίσης την 16χρονη Λουτσία με την πρώην φίλη του Οξάνα Γκριγκορίεβα. Αυτός και η Ρωσίδα μουσικός ήταν μαζί για περίπου τρία χρόνια μέχρι το 2010.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

Stranger Things 5: Αυτό είναι το τρέιλερ του επικού φινάλε – Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα

Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη στο Σπίτι του Ηθοποιού, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο» (Video)