Stranger Things 5: Αυτό είναι το τρέιλερ του επικού φινάλε – Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα

stranger things netflix – new

«The Rightside Up» τιτλοφορείται το επεισόδιο με το οποίο θα πέσει η αυλαία του «Stranger Things», το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix.

Το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν ολοκληρώθηκε με το έβδομο επεισόδιο, στο οποίο η Max αποκαλύπτει το σχέδιο του Vecna να συγχωνεύσει τον πραγματικό κόσμο με μια παράλληλη διάσταση, που βρίσκεται πέρα από το Upside Down και φέρει την ονομασία Abyss. Οι ήρωες της σειράς καταστρώνουν ένα επικίνδυνο σχέδιο, με στόχο να εισέλθουν στο Abyss, να σώσουν τα παιδιά που έχει απαγάγει ο Vecna και να καταστρέψουν την απειλή με τη χρήση βόμβας.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix την Πρωτοχρονιά στις 03:00  Ώρα Ελλάδος, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας.

Το «Stranger Things» δημιουργήθηκε από τους Matt και Ross Duffer και έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2016. Το παραφυσικό μυστήριο σημείωσε άμεση παγκόσμια επιτυχία, με τη δεύτερη και τρίτη σεζόν να ακολουθούν το 2017 και το 2019 αντίστοιχα.

Όπως και η πέμπτη, έτσι και η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε σε δύο μέρη, τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2022. Η επιτυχία της σειράς οδήγησε και στη δημιουργία του θεατρικού έργου «Stranger Things: The First Shadow», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου το 2023 και αυτή την περίοδο παρουσιάζεται στο Broadway.

