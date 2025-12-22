search
ΘΕΑΤΡΟ

Stranger Things: Όταν ο «Vecna» εμφανίστηκε στο Broadway και αποθεώθηκε από το κοινό (Video)

Το Broadway έχει συνηθίσει τις εκπλήξεις, αλλά μάλλον δεν περίμενε τον πιο αγαπημένο «κακό» των τηλεοπτικών σειρών στο σανίδι.

Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη όταν ο Jamie Campbell Bower, ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον «Vecna» στο Stranger Things, εμφανίστηκε ως guest στο θεατρικό prequel της σειράς, στη Νέα Υόρκη.

Το κοινό ήταν ανυποψίαστο για την εμφάνιση του Bower. Καθώς η παράσταση έφτανε στο τέλος της, η σκηνή φωτίστηκε διαφορετικά και ο Bower γύρισε προς τον κόσμο, προκαλώντας πανδαιμόνιο χειροκροτημάτων και… αλαλαγμών.

Η τηλεοπτική μυθολογία του Stranger Things πάτησε το πόδι της στο σανίδι και το κοινό τη χαιρέτισε με ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας ότι ο «Vecna» περισσότερο… αγαπιέται, παρά τρομοκρατεί.

To «Stranger Things: The First Shadow» ανέβηκε αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Broadway.

Η ιστορία μάς μεταφέρει, πριν το Netflix, στο Hawkins της δεκαετίας του ’50 και εστιάζει στον νεαρό Henry Creel, πολύ πριν μεταμορφωθεί στον Vecna και πολύ πριν εμφανιστεί το Upside Down. Πρόκειται για μια φιλόδοξη θεατρική παραγωγή, γεμάτη ειδικά εφέ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και κινηματογραφική σκηνοθεσία, που επιχειρεί να φέρει τη γλώσσα της τηλεόρασης στη σκηνή.

Και φυσικά, οι φαν της σειράς ελπίζουν ότι μετά το τέλος της, το «The First Shadow» θα μεταφερθεί κι αυτό στις τηλεοπτικές οθόνες.

