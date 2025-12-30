Τι τηλεθέαση έκανε ο τελικός του «The Voice»

Τον τελικό του «The Voice» παρακολούθησαν οι τηλεθεατές, το βράδυ της Δευτέρας (29/12), με το talent show να χαρίζει, για ακόμα μια φορά, στον ΣΚΑΪ υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το μουσικό τάλεντ σόου με την Έλενα Παπαρίζου, τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρηστο Μάστορα στις θέσεις των coaches και τον Γιώργο Καπουτζίδη στο «τιμόνι» της παρουσίασης, κατάφερε να σημειώσει μέσο όσο 23,3% στο δυναμικό κοινό και 30,4% στο γενικό σύνολο.

Σε τέταρτο, κατάφερε μάλιστα να φθάσει μέχρι και 32,8% στο δυναμικό κοινό και 43,8% στο γενικό σύνολο.

