Stranger Things: Το επεισόδιο που «γκρέμισε» τις κριτικές και το λάθος α λα… «Game of Thrones» (Προσοχή, spoiler)

Η τελευταία σεζόν του Stranger Things εξελίσσεται στην πιο αμφιλεγόμενη της σειράς, με αρνητικές κριτικές από τους φαν, που εντόπισαν και «επικό» λάθος.

Το 7ο επεισόδιο (The Bridge) έχει ήδη καταγραφεί ως αυτό με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του franchise από το κοινό, προκαλώντας και έντονη συζήτηση σε IMDb, Rotten Tomatoes και social media.

Στο Rotten Tomatoes, η σεζόν 5 διατηρεί μεν θετική εικόνα στους επαγγελματίες κριτικούς, με Tomatometer περίπου 84%, ωστόσο πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει λάβει ποτέ σεζόν του Stranger Things. Αντίθετα, το audience score εμφανίζει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους της σεζόν, καταγράφοντας τη δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους των θεατών.

Σύμφωνα με σχόλια χρηστών, η χαμηλή βαθμολογία του επεισοδίου αποδίδεται σε αργό ρυθμό και έλλειψη μεγάλων ανατροπών, ειδικά καθώς η σειρά πλησιάζει στο τέλος της.

Μία από τις σκηνές που συζητήθηκαν περισσότερο είναι και το coming out του Will. Σε αρκετές αρνητικές αξιολογήσεις, θεατές συνδέουν τη δυσαρέσκειά τους με τη συγκεκριμένη σκηνή, είτε λόγω του timing είτε επειδή θεωρείται ότι διακόπτει τη ροή της κεντρικής πλοκής. Παράλληλα, μέρος των αντιδράσεων εντάσσεται σε ευρύτερη ιδεολογική αντίθεση απέναντι στη θεματική της σκηνής.

Οι πλατφόρμες αξιολόγησης, ωστόσο, δεν απομονώνουν ένα μόνο στοιχείο ως αιτία της πτώσης, δείχνοντας ότι η χαμηλή βαθμολογία προκύπτει από συνδυασμό αφηγηματικών επιλογών, ρυθμού και αυξημένων προσδοκιών.

Το λάθος που θυμίζει «Game of Thrones»

Ένας παρατηρητικός θεατής εντόπισε ένα μικρό λάθος σε μια κατά τα άλλα άψογα νοσταλγική αναπαράσταση της δεκαετίας του ’80.

Στη σκηνή όπου η Holly απελευθερώνεται από τα νύχια του Vecna, τα ρούχα της δείχνουν ότι φοράει ένα μπλουζάκι Under Armour, κάτι που φαίνεται από το λογότυπο στο μανίκι της.

Αν και πολλοί πιθανότατα δεν θα πρόσεξαν το λογότυπο, δεν θα γνώριζαν την εταιρεία που αντιπροσωπεύει ή απλώς θα υπέθεταν ότι ανήκει κανονικά στο πλάνο, το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ένδυσης ιδρύθηκε μόλις το 1996. Με την τελευταία σεζόν του Stranger Things να τοποθετείται χρονικά στο 1987, αυτό σημαίνει ότι η Holly δεν θα μπορούσε να φοράει το συγκεκριμένο μπλουζάκι παρά σχεδόν μία δεκαετία αργότερα από την εποχή της σειράς.

Το λάθος αυτό έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με τη διαβόητη στιγμή του ποτηριού Starbucks στην τελευταία σεζόν του «Game of Thrones», όταν ένα ποτήρι έμεινε μέσα στο πλάνο, καθώς και με άλλα σφάλματα, όπως ένα μπουκάλι νερού που εμφανίστηκε σε σκηνή ή ένας κομπάρσος που φάνηκε να φορά σύγχρονα ρούχα στην πρεμιέρα της 8ης σεζόν.

Αν και το λάθος του «Stranger Things» δεν πρόκειται να μείνει στην ιστορία όπως το περιστατικό με το Starbucks στο «GoT», αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο δύσκολο είναι να διασφαλιστεί ότι τα πάντα είναι τέλεια σε μια σειρά ή ταινία που διαδραματίζεται σε ιστορικό πλαίσιο.

