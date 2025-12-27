Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

Για τους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης και τη ψυχαγωγική εκπομπή που θα ήθελαν να βάλουν στο Mega απέναντι στη Ναταλία Γερμανού μίλησε ο Σταμάτης Μαλέλης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega.

«Πρόσωπο της χρονιάς είναι η Μαρία Καρυστιανού για τους μεγάλους αγώνες που έδωσε. Πραγματικά τη θαυμάζω. Δεν είναι τυχαίο που είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις, αν θα κάνει κόμμα. Θα πήγαινε πολύ καλά», ανέφερε αρχικά ο γενικός διευθυντής ειδήσεων κι ενημέρωσης του Μεγάλου Καναλιού.

Σχολιάζοντας την τηλεοπτική σεζόν, ο Σταμάτης Μαλέλης είπε: «Στην πρωινή ζώνη έχουν κερδίσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη. Είναι ανεβασμένοι σε σχέση με πέρυσι. Ο Παπαδάκης ήταν ιστορία μόνος του, δεν τον αμφισβητείς. Ο Παναγιώτης Στάθης με την άλλη συνάδελφο δεν κολλάνε. Ο Παναγιώτης λύνεται περισσότερο με άντρα».

»Στο Happy Day έχει δέσει η παρέα και το δείχνουν τα νούμερα. Είμαστε ευχαριστημένοι, η Φαίη Σκορδά πάει καλά. Όλοι κρίνονται, όπως κι ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι ταλαντούχος. Άλλοτε ξεπερνά κι άλλοτε όχι κόκκινες γραμμές. Ο Πέτρος Κουσουλός πάει πολύ καλά κι είναι δουλευταράς. Απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο Νίκος Ευαγγελάτος. Έχει κάνει βήματα στην τεχνολογία και δεν τον αμφισβητεί κανείς», πρόσθεσε ο Σταμάτης Μαλέλης.

«Οι “Ράδιο Αρβύλα” είναι εξαιρετικοί και το λέω εγώ που είναι απέναντι από το δελτίο μας. Ο Λαζόπουλος είναι καταπληκτικός και τον απολαμβάνω. Έλειπαν αυτές οι εκπομπές και πάνε καλά», συνέχισε.

«Η Σίσσυ Χρηστίδου τα πηγαίνει εξαιρετικά, είμαστε ευχαριστημένοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα», είπε για την οικοδέσποινα της εκπομπής που τον φιλοξένησε και αποκάλυψε: «Είμαστε στη διαδικασία να βρούμε πρόσωπο απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού. Κάνει πολύ καλή, μπράβο της που είναι πρώτη τόσα χρόνια, αλλά κι εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε απέναντι. Θα έβαζα μια ψυχαγωγική εκπομπή να τη χτυπήσει στα ίσα».

«Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι στα καλύτερά του. Θα τον θέλαμε, είναι πολύ καλός», κατέληξε ο Σταμάτης Μαλέλης.

