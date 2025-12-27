Τηλεθέαση Παρασκευής: Με «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους» πέρασαν τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων οι τηλεθεατές

Τα σπίτια τους στις δύο αγαπημένες τηλεοπτικές οικογένειες του ALPHA άνοιξαν και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων οι τηλεθεατές.

To «Σόι Σου» πήρε την πρωτιά και το μεσημέρι και το βράδυ της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε ΣΚΑΪ δίνοντας 13,9% στην εκπομπή «Σήμερα» και 11,6% στους «Αταίριαστους».

Το μεσημέρι «Το σόι σου» ξεχώρισε για ακόμη μια φορά σημειώνοντας 16,3%, ενώ αρκετά κοντά ήταν και το «Είσαι το ταίρι μου» στο Mega με 15,1%.

Στην απογευματινή ζώνη το «Akis Food Tour» μοιράστηκε την πρωτιά με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο απαισιότατος» φτάνοντας στο 11,8%.

Ενώ, στην prime time, «Tο σόι σου» αναδείχτηκε ξανά απόλυτος κυρίαρχος με 19%, αφήνοντας δεύτερη την ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο Mega με 13,5% κι τρίτη την ταινία «Αλαντίν» στο Star με 11%.

