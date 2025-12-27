search
27.12.2025 10:12

Τηλεθέαση Παρασκευής: Με «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους» πέρασαν τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων οι τηλεθεατές

27.12.2025 10:12
soi soy nea sezon – new

Τα σπίτια τους στις δύο αγαπημένες τηλεοπτικές οικογένειες του ALPHA άνοιξαν και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων οι τηλεθεατές.

To «Σόι Σου» πήρε την πρωτιά και το μεσημέρι και το βράδυ της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, από τις 6 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, το τηλεοπτικό κοινό ψήφισε ΣΚΑΪ δίνοντας 13,9% στην εκπομπή «Σήμερα» και 11,6% στους «Αταίριαστους».

Το μεσημέρι «Το σόι σου» ξεχώρισε για ακόμη μια φορά σημειώνοντας 16,3%, ενώ αρκετά κοντά ήταν και το «Είσαι το ταίρι μου» στο Mega με 15,1%.

Στην απογευματινή ζώνη το «Akis Food Tour» μοιράστηκε την πρωτιά με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο απαισιότατος» φτάνοντας στο 11,8%.

Ενώ, στην prime time, «Tο σόι σου» αναδείχτηκε ξανά απόλυτος κυρίαρχος με 19%, αφήνοντας δεύτερη την ελληνική ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο Mega με 13,5% κι τρίτη την ταινία «Αλαντίν» στο Star με 11%.

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

1 / 3