Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “3.000 “οπεκεπέδες” στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ στον Κτιριοδομικό Κανονισμό”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “148.533 προσλήψεις έως το 2029”
ΕΣΤΙΑ: “Η επιστροφή της Ρωσσίας στην Συρία αναστατώνει την Άγκυρα”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΤΕΡΕΨΕ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”
Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΔΥΟ ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ 2026”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τέλος στα “ήρεμα νερά” “
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα με τη στήριξη όλου του λαού!”
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “…κατά τα άλλα ΕΥΤΥΧΕΣ το 2026!”
ΤA NEA: “ΓΙΑΤΙ Η ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ- ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2026”
ΚONTRA: “ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΦΙΝΤΑΝ”
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “ΟΙ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ”
