Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “3.000 “οπεκεπέδες” στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ στον Κτιριοδομικό Κανονισμό”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “148.533 προσλήψεις έως το 2029”

ΕΣΤΙΑ: “Η επιστροφή της Ρωσσίας στην Συρία αναστατώνει την Άγκυρα”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΤΕΡΕΨΕ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΔΥΟ ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ 2026”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τέλος στα “ήρεμα νερά” “

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα με τη στήριξη όλου του λαού!”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “…κατά τα άλλα ΕΥΤΥΧΕΣ το 2026!”

ΤA NEA: “ΓΙΑΤΙ Η ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ- ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2026”

ΚONTRA: “ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΦΙΝΤΑΝ”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “ΟΙ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ”

