27.12.2025 08:46

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

27.12.2025 08:46
efimerida

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “3.000 “οπεκεπέδες” στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ στον Κτιριοδομικό Κανονισμό”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “148.533 προσλήψεις έως το 2029”

ΕΣΤΙΑ: “Η επιστροφή της Ρωσσίας στην Συρία αναστατώνει την Άγκυρα”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΣΤΕΡΕΨΕ Η ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”

Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: “ΔΥΟ ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ 2026”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τέλος στα “ήρεμα νερά” “

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα με τη στήριξη όλου του λαού!”

ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ: “…κατά τα άλλα ΕΥΤΥΧΕΣ το 2026!”

ΤA NEA: “ΓΙΑΤΙ Η ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ- ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 2026”

ΚONTRA: “ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΦΙΝΤΑΝ”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “ΟΙ 365 ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ”

Περού: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς στους κόλπους των τοπικών αρχών

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Το… κοφτερό μήνυμα του Τζίμι Κίμελ για τα Χριστούγεννα: «Από φασιστική άποψη, ήταν μια υπέροχη χρονιά – Μη μας εγκαταλείπετε» (Video)

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

