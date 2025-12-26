Το… κοφτερό μήνυμα του Τζίμι Κίμελ για τα Χριστούγεννα: «Από φασιστική άποψη, ήταν μια υπέροχη χρονιά – Μη μας εγκαταλείπετε» (Video)

Ο Τζίμι Κίμελ επιφύλαξε έναν καυστικό μονόλογο την ημέρα των Χριστουγέννων στους τηλεθεατές της Βρετανίας.

Στις 25 Δεκεμβρίου, ο παρουσιαστής της ομώνυμης εκπομπής talk show συμμετείχε στο Channel 4 για το ετήσιο Alternative Christmas Message, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για να στοχεύσει τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ — συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πίεσης από την κυβέρνησή του που ανάγκασε προσωρινά την εκπομπή του να «βγει» από τον αέρα.

«Μπορώ να σας πω ότι, από φασιστική άποψη, αυτή ήταν μια πραγματικά υπέροχη χρονιά», είπε ο Τζίμι Κίμελ. «Η τυραννία ανθεί εδώ. Ίσως έχετε διαβάσει στις πολύχρωμες εφημερίδες σας ότι ο πρόεδρος της χώρας μου θα ήθελε να με σιωπήσει επειδή δεν τον λατρεύω με τον τρόπο που του αρέσει να τον λατρεύουν».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η αμερικανική κυβέρνηση απείλησε εμένα και την εταιρεία για την οποία εργάζομαι, και ξαφνικά βγήκαμε από τον αέρα. Αλλά μετά, ξέρετε τι συνέβη; Συνέβη ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα. Λοιπόν, ήταν Σεπτέμβριος, ήταν ένα θαύμα του Σεπτεμβρίου». Εξήγησε, δε, ότι εκατομμύρια Αμερικανοί μίλησαν για να τον υπερασπιστούν και να καταγγείλουν τον «Βασιλιά Ντόνι τον Όγδοο» για την προσπάθειά του να τιμωρήσει μια τηλεοπτική εκπομπή που έκανε αστεία που σχολίαζαν τις ενέργειες του προέδρου.

«Η εκπομπή μας επέστρεψε πιο δυνατή από ποτέ. Εμείς κερδίσαμε, ο πρόεδρος έχασε, και τώρα είμαι πάλι στον αέρα κάθε βράδυ, δίνοντας στον πιο ισχυρό πολιτικό του πλανήτη μια δίκαιη και άκρως επάξια κατσάδα (σ.σ. χρησιμοποίησε την αγγλική λέξη “bollocking”)», είπε. «Αυτή είναι η σωστή λέξη, σωστά, την χρησιμοποίησα σωστά;».

Στη συνέχεια, ο Κίμελ΄αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες No Kings που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα το περασμένο φθινόπωρο — προσθέτοντας μερικά αστεία για τη βασιλική οικογένεια, για καλό και για κακό — λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυστυχώς «καταστρέφουν μεταφορικά και κυριολεκτικά τις δομές της δημοκρατίας μας» και ότι η κατάσταση είναι δύσκολη.

«Από την ελευθερία του Τύπου, την επιστήμη, την ιατρική, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μέχρι και το ίδιο το Λευκό Οίκο, είμαστε ένα χάος», είπε ο Κίμελ. «Και ξέρουμε ότι αυτό επηρεάζει και εσάς, και ήθελα απλώς να σας ζητήσω συγγνώμη. Και θέλουμε να ξέρετε, ή τουλάχιστον εγώ θέλω να ξέρετε, ότι δεν είμαστε όλοι σαν αυτόν. Δεν είμαστε όλοι έτσι». Μετά από μερικές αναφορές στο «Hamilton» και στο «Love Actually», καθώς και μερικές ακόμη προσπάθειες να χρησιμοποιήσει σωστά την βρετανική αργκό, ο Κίμελ έκλεισε το μήνημά του με μια έκκληση: «Μην μας εγκαταλείπετε».

