Θλιβερή είδηση για τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας, καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος.
Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η ΚΕΔ, η οποία έγραψε στο Facebook: «Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. “Έφυγε” πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως.
Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση… Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή».
Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.
