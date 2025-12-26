search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 13:56
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 20:09

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

26.12.2025 20:09
kokorikos_new

Θλιβερή είδηση για τον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας, καθώς έγινε γνωστό ότι πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η ΚΕΔ, η οποία έγραψε στο Facebook: «Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. “Έφυγε” πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως.
Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση… Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή».

Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Υόρκη: «Οι έμποροι της χαράς» – Ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστές τους πωλητές χριστουγεννιάτικων δέντρων

Γιούλικα Σκαφιδά: Στον «Άγιο Έρωτα» δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε το φιλί ανάμεσα σε δύο γυναίκες

Ο «κακός» του «Παρά Πέντε» λύγισε στο reunion: Η αναφορά στον Γεράσιμο Μιχελή που τον έκανε να κλάψει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
google_search
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Το χριστουγεννιάτικο δώρο στους χρήστες Gmail

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Εκεχειρία» τέλος – Κλιμακώνουν οι αγρότες, τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Νίκαιας

APORRIMMATOFORO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο – Τραυματίστηκε εργαζόμενος

exileosi_leventogiannis_new
LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Στέλεχος γνωστής εταιρείας μου έφερε γλάστρα που είχε μέσα κοριό» – «Είμαστε στα δικαστήρια»

zabidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike επιστρέφει στη δράση 10 χρόνια μετά – «Μείνετε συντονισμένοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 13:53
google_search
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Το χριστουγεννιάτικο δώρο στους χρήστες Gmail

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Εκεχειρία» τέλος – Κλιμακώνουν οι αγρότες, τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Νίκαιας

APORRIMMATOFORO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ι.Χ. «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο – Τραυματίστηκε εργαζόμενος

1 / 3