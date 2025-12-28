Τίτλοι τέλους για MTV και Nickelodeon, τίτλοι τέλους για μια ολόκληρη εποχή

Τίτλους τέλους ρίχνει ένα από τα πιο εμβληματικά brands της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Το MTV, το αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο που ξεκίνησε το 1981 ως το πρώτο κανάλι με 24ωρη μετάδοση μουσικών βιντεοκλίπ, ετοιμάζεται να περιορίσει δραστικά την παρουσία του στην τηλεόραση, κλείνοντας έναν κύκλο που άλλαξε για πάντα τη μουσική, τη μόδα και την εικόνα της νεανικής κουλτούρας.

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το MTV δεν ήταν απλώς ένα μουσικό κανάλι. Υπήρξε ένας μηχανισμός πολιτιστικής επιρροής, που καθόρισε αισθητικές, ανέδειξε καλλιτέχνες και μετέτρεψε το βίντεο κλιπ σε βασικό εργαλείο της μουσικής βιομηχανίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, ωστόσο, το δίκτυο άρχισε να αλλάζει προσανατολισμό, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του κινούμενα σχέδια, reality shows, κωμικές εκπομπές και τηλεοπτικές σειρές, απομακρυνόμενο σταδιακά από τον αρχικό του ρόλο.

Η ανακοίνωση της Paramount

Στις 10 Οκτωβρίου, η μητρική εταιρεία Paramount Global ανακοίνωσε ότι τα κανάλια MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live θα διακόψουν τη λειτουργία τους στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το MTV HD θα παραμείνει στον αέρα ως το μοναδικό ενεργό κανάλι του δικτύου, προβάλλοντας επιλεγμένες reality σειρές από το υπάρχον πρόγραμμα.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της Paramount Global, μετά τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, που συνοδεύεται από εκτεταμένες περικοπές δαπανών. Παράλληλα, αντανακλά τη βαθιά αλλαγή στις συνήθειες ακρόασης και θέασης, καθώς το κοινό στρέφεται μαζικά τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις υπηρεσίες streaming.

44 χρόνια μετά δυο τουλάχιστον γενιές αποχαιρετούν το κανάλι που διαμόρφωσε μια ολόκληρη εποχή.

Τέλος και το πολυαγαπημένο Nickelodeon

Μαζί με το MTV, το επίσης εμβληματικό Nickelodeon θα περάσει στην χώρα της ιστορίας της τηλεόρασης.

Το μήνυμα σαφές. Διακινείται από τους πολυμεσικούς παρόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου και τηλεπικοινωνιών, εδώ και λίγες ώρες. Οι εταιρείες, με sms στους καταναλωτές, ενημερώνουν ότι η μετάδοση των δορυφορικών καναλιών MTV Live HD, MTV Europe και Nickelodeon θα πάψει στις 31 Δεκεμβρίου.

Επισης από την Πρωτοχρονιά καταργείται το τέλος 10% στην συνδρομητική τηλεόραση (Cosmote, Nova, Vodafone TV κλπ).

Οι κινήσεις αυτές στο πλαίσιο της συγχώνευσης Paramount- Skydance, όπως σημειώνει το BBC, αντανακλούν την αλλαγή στις συνήθειες θέασης των βιντεοκλίπς, καθώς πλέον έχουν περισσότερες προβολές στο YouTube και τα social media, παρά στην τηλεόραση.

Tην τελευταία μέρα του 2025, ιδίως η μουσική τηλεόραση, όπως την έχουν γνωρίσει κάποιες γενιές θα πάψει να υπάρχει πια.

