Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση το πρωί – Ανατροπή στη 2η θέση

Νέα διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε χθες Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στη ζώνη του ο Νίκος Μάνεσης.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ALPHA σημείωσε 21,6% στο δυναμικό κοινό και 18,2% στο γενικό σύνολο της πρωινής ζώνης. Την ανατροπή έκανε όμως οι Δεκατιανοί, που πήραν τη δεύτερη θέση από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 15,6% στο δυναμικό κοινό και 10,9% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας το «Χαμογέλα και Πάλι» τρίτο με 10,6% και 10,4% αντίστοιχα.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 21,6%

Δεκατιανοί – 15,6%

Χαμογέλα και πάλι – 10,6%

Πρωινό Σαββατοκύριακο –6,7%

Καλημέρα είπαμε; – 5,1%

Ραντεβού το ΣΚ – 4,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 18,2%

Δεκατιανοί – 10,9%

Χαμογέλα και πάλι – 10,4%

Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7%

Ραντεβού το ΣΚ – 4,6%

Καλημέρα είπαμε; – 4,6%

