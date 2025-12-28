search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:05
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 10:20

Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση το πρωί – Ανατροπή στη 2η θέση

28.12.2025 10:20
tile8easi

Νέα διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε χθες Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στη ζώνη του ο Νίκος Μάνεσης.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ALPHA σημείωσε 21,6% στο δυναμικό κοινό και 18,2% στο γενικό σύνολο της πρωινής ζώνης. Την ανατροπή έκανε όμως οι Δεκατιανοί, που πήραν τη δεύτερη θέση από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 15,6% στο δυναμικό κοινό και 10,9% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας το «Χαμογέλα και Πάλι» τρίτο με 10,6% και 10,4% αντίστοιχα.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 21,6%
Δεκατιανοί – 15,6%
Χαμογέλα και πάλι – 10,6%
Πρωινό Σαββατοκύριακο –6,7%
Καλημέρα είπαμε; – 5,1%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 18,2%
Δεκατιανοί – 10,9%
Χαμογέλα και πάλι – 10,4%
Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,6%
Καλημέρα είπαμε; – 4,6%

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Ivan Greko: Ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος – Παραπέφθηκε να δικαστεί τη Δευτέρα στο αυτόφωρο

svitailo
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Μέσα από τα παιδιά μου ζω πολλά πράγματα τα οποία στερήθηκα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:03
xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

1 / 3