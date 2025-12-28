Τηλεθέαση Σαββάτου: Διπλή πρωτιά Μάνεση το πρωί – Ανατροπή στη 2η θέση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα διπλή πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης κατέκτησε χθες Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στη ζώνη του ο Νίκος Μάνεσης.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ALPHA σημείωσε 21,6% στο δυναμικό κοινό και 18,2% στο γενικό σύνολο της πρωινής ζώνης. Την ανατροπή έκανε όμως οι Δεκατιανοί, που πήραν τη δεύτερη θέση από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.
Η ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ κατέγραψε 15,6% στο δυναμικό κοινό και 10,9% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας το «Χαμογέλα και Πάλι» τρίτο με 10,6% και 10,4% αντίστοιχα.
Η τηλεθέαση αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 21,6%
Δεκατιανοί – 15,6%
Χαμογέλα και πάλι – 10,6%
Πρωινό Σαββατοκύριακο –6,7%
Καλημέρα είπαμε; – 5,1%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 18,2%
Δεκατιανοί – 10,9%
Χαμογέλα και πάλι – 10,4%
Πρωινό Σαββατοκύριακο – 7%
Ραντεβού το ΣΚ – 4,6%
Καλημέρα είπαμε; – 4,6%
Διαβάστε επίσης:
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)
Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου
Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.