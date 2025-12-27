Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει έκτακτα μέσα στις γιορτές λόγω νέων εξελίξεων στην υπόθεση της 87χρονης χήρας πρώην υπουργού, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη το 2022 στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, αλλά η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και των Αρχών ανέτρεψε αυτή την εκδοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 60χρονος γιος της, που συνελήφθη, φέρεται να της χορήγησε υπερβολική δόση ηρεμιστικών και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει το έγκλημα.

Η επανεξέταση κρίσιμων στοιχείων και μια αλληλουχία νέων ευρημάτων οδήγησαν τελικά τις Αρχές στη σύλληψή του, ρίχνοντας φως σε σκοτεινά σημεία μιας υπόθεσης που για χρόνια παρέμενε ανεξιχνίαστη.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει εκτάκτως την Τρίτη 30/12 στις 23:10, παρουσιάζοντας αναλυτικά το χρονικό της τραγωδίας, τα νέα δεδομένα και τις αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ.

Διαβάστε επίσης:

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

Τηλεθέαση Παρασκευής: Με «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους» πέρασαν τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων οι τηλεθεατές

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)