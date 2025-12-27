Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει έκτακτα μέσα στις γιορτές λόγω νέων εξελίξεων στην υπόθεση της 87χρονης χήρας πρώην υπουργού, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη το 2022 στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.
Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, αλλά η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και των Αρχών ανέτρεψε αυτή την εκδοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 60χρονος γιος της, που συνελήφθη, φέρεται να της χορήγησε υπερβολική δόση ηρεμιστικών και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει το έγκλημα.
Η επανεξέταση κρίσιμων στοιχείων και μια αλληλουχία νέων ευρημάτων οδήγησαν τελικά τις Αρχές στη σύλληψή του, ρίχνοντας φως σε σκοτεινά σημεία μιας υπόθεσης που για χρόνια παρέμενε ανεξιχνίαστη.
Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει εκτάκτως την Τρίτη 30/12 στις 23:10, παρουσιάζοντας αναλυτικά το χρονικό της τραγωδίας, τα νέα δεδομένα και τις αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ.
Διαβάστε επίσης:
Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»
Τηλεθέαση Παρασκευής: Με «Χαμπέους» και «Τριαντάφυλλους» πέρασαν τη 2η ημέρα των Χριστουγέννων οι τηλεθεατές
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.