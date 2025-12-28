Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μποναμάς στους μισθούς το 2026”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Προσδοκίες & προκλήσεις για το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “Νέο κόμμα με “σημαία” την δήμευση περιουσιών διεφθαρμένων πολιτικών”

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Μπλόκο ακρίβειας”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η μεγάλη απογραφή των ακινήτων”

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 80 ΧΡΟΝΙΑ-η δομή στο Στράτευμα και το Κληρονομικό Δίκαιο”

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ: “Τα αποκαλυπτήρια της νέας χρονιάς”

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ οι πρόωρες”

Documento: “Τα ψέματα Μητσοτάκη που έχουν πλήξει την τσέπη μας”

REAL NEWS: “Οι προκλήσεις του 2026 για την οικονομία”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Επιταχύνει τον ανασχηματισμό για να αποφύγει τα χειρότερα”

