Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μποναμάς στους μισθούς το 2026”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Προσδοκίες & προκλήσεις για το 2026”
ΕΣΤΙΑ: “Νέο κόμμα με “σημαία” την δήμευση περιουσιών διεφθαρμένων πολιτικών”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “Μπλόκο ακρίβειας”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Η μεγάλη απογραφή των ακινήτων”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 80 ΧΡΟΝΙΑ-η δομή στο Στράτευμα και το Κληρονομικό Δίκαιο”
ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ: “Τα αποκαλυπτήρια της νέας χρονιάς”
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ οι πρόωρες”
Documento: “Τα ψέματα Μητσοτάκη που έχουν πλήξει την τσέπη μας”
REAL NEWS: “Οι προκλήσεις του 2026 για την οικονομία”
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚONTRA: “Επιταχύνει τον ανασχηματισμό για να αποφύγει τα χειρότερα”
