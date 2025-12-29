Την Τετάρτη ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο θα δοθεί την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου.
Στις 9:30 το πρωί, οικογένεια και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Η οικογένεια σε επιθυμία της ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.
ή
στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»
Ο Αντώνης Κοκορίκος απεβίωσε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 66 ετών. Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά.
