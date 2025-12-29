Την Τετάρτη ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο θα δοθεί την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου.

Στις 9:30 το πρωί, οικογένεια και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η οικογένεια σε επιθυμία της ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.

Eurobank: GR4502602440000140201131487

Alpha Bank: GR6001402160216002101087644»

ή

στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

Alpha Bank – GR8001401120112002002011686

Eurobank – GR6602600630000460100128261

Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010

Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423.

Ο Αντώνης Κοκορίκος απεβίωσε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 66 ετών. Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά.

Διαβάστε επίσης:

Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Όρμο Φαλήρου

Αυτές είναι οι αργίες του 2026 – Ποιες πέφτουν ημέρα Σάββατο

Με καθυστερήσεις τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του μετρό – Τεχνική βλάβη σε συρμό