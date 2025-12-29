search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:14
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 12:43

Την Τετάρτη ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο – Η επιθυμία της οικογένειάς του

29.12.2025 12:43
kokorikos_new

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αντώνη Κοκορίκο θα δοθεί την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου.

Στις 9:30 το πρωί, οικογένεια και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον δημοσιογράφο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η οικογένεια σε επιθυμία της ζήτησε αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.

  • Eurobank: GR4502602440000140201131487
  • Alpha Bank: GR6001402160216002101087644»

ή

στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

  • Alpha Bank – GR8001401120112002002011686
  • Eurobank – GR6602600630000460100128261
  • Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010
  • Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423.

Ο Αντώνης Κοκορίκος απεβίωσε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 66 ετών. Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά. 

Διαβάστε επίσης:

Βρέθηκε πτώμα άνδρα στον Όρμο Φαλήρου

Αυτές είναι οι αργίες του 2026 – Ποιες πέφτουν ημέρα Σάββατο

Με καθυστερήσεις τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του μετρό – Τεχνική βλάβη σε συρμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

xopkins-new
LIFESTYLE

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

zelenski-trump-putin-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αλλάζει στάση μετά την ουκρανική επίθεση στην οικία Πούτιν – Η… παράξενη ευχή Ζελένσκι τα Χριστούγεννα, ο έξαλλος Τραμπ και τα αντίποινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:11
israeli-f-35
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εγκαταστήσει σε αεροσκάφη αμυντικό σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ

andreas-tetei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Θα είμαι πάντα δίπλα στην Κηφισιά»: Ο Ανδρέας Τεττέη λέει αντίο στην ομάδα του (Video)

eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Απολογείται την Τρίτη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της – Τα χρέη, οι καβγάδες και η αποκάλυψη που τον «καίει»

1 / 3