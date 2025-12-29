Αυτές είναι οι αργίες του 2026 – Ποιες πέφτουν ημέρα Σάββατο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος έχει ήδη ξεκινήσει, με αρκετούς να αναζητούν από τώρα στο νέο ημερολόγιο τις πολυπόθητες αργίες του 2026.
Αν και το 2025 αποδείχθηκε «γενναιόδωρο» σε τριήμερα, η επόμενη χρονιά δεν φαίνεται να συνεχίζει την… παράδοση, καθώς αφήνει λιγότερα περιθώρια για συνδυασμό αργιών και ξεκούρασης.
Σε αντίθεση με τους μαθητές που το πρόγραμμα παραμένει ενθαρρυντικό με τα αναμενόμενα τριήμερα αλλά και τις δύο εβδομάδες πλήρους ανάπαυλας το Πάσχα, οι εργαζόμενοι σε γραφεία και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αντικρύζουν ένα λιγότερο ευνοϊκό ημερολόγιο, καθώς δύο κομβικές αργίες συμπίπτουν με Σάββατο, στερώντας πολύτιμες ευκαιρίες για ανάσα και σύντομες «αποδράσεις».
Συγκεκριμένα, για το 2026 η γιορτή της Κοίμηση της Θεοτόκου πέφτει ημέρα Σάββατο και επομένως, θεωρείται «χαμένη» από το ημερολόγιο των περισσότερων εργαζόμενων, ενώ λόγω του ότι τα Χριστούγεννα θα πέσουν ημέρα Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων -που είναι αργία- θα είναι, τη νέα χρονιά, Σάββατο.
