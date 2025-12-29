Banda Entopica: Το κρεσέντο λογοκρισίας στη Φλώρινα ξυπνά μνήμες… Καντιώτη – Καταγγελίες για απειλές κατά του συγκροτήματος

Διαστάσεις λαμβάνει η απαράδεκτη παρέμβαση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, ο οποίος διέκοψε τη συναυλία του μουσικού συγκροτήματος Banda Entopica, επειδή έπαιξαν τραγούδι με σλαβικούς στίχους.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) στο πλαίσιο του εορτασμού του εθίμου των φωτιών στη Φλώρινα, ανασύρει μνήμες αλήστου μνήμης, όπως τα έργα και οι ημέρες του πρώην μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, ο οποίος τον χειμώνα του 1990 αποφάσισε να αφορίσει τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τους διάσημους ηθοποιούς Μαρτσέλο Μαστρογιάννι και Ζαν Μορό, την 14χρονη τότε Δώρα Χρυσικού, μαζί με ολόκληρο το καστ της ταινίας «Το μετέωρο βήμα του πελαργού», επειδή σύμφωνα με τον ίδιο η ταινία περνά ανθελληνικά και αντιχριστιανικά μηνύματα.

Από εκείνη την μέρα, τα μέλη του συγκροτήματος έχουν γίνει στόχος προσβλητικών επιθέσεων αλλά και απειλών από ακροδεξιά στοιχεία και εθνικιστικά τρολ του διαδικτύου, την ώρα που ο δήμαρχος Φλωρίνης που προκάλεσε και το θέμα τηρεί σιγή ιχθύος.

Ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, του οποίου πρόεδρος είναι ο γνωστός τραγουδοποιός Δημήτρης Ζερβουδάκης, έσπευσε από την πρώτη στιγμή να καταδικάσει την απαράδεκτη κίνηση του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη και να υπερασπιστεί τα μέλη του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να απευθυνθεί και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να εντοπιστούν όσοι απείλησαν ακόμα και με έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου.

«Είναι απαράδεκτο στις ημέρες μας, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσβάλλουν μουσικούς με χυδαία λόγια, διακόπτουν συναυλίες και προπηλακίζουν μουσικούς, με το νταηλίκι του “εγώ πληρώνω”», σημείωνε χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος στην ανακοίνωση.

«Αυτή η νοοτροπία δεν υπάρχει ούτε στα χειρότερα σκυλάδικα και παραπέμπει στο παρακράτος της δεκαετίας του ’60… Η γελοία αιτιολογία ότι τραγουδούσαν στα σλάβικα αλυτρωτικά τραγούδια, αποδεικνύει την παντελή έλλειψη ιστορικής γνώσης και πολιτιστικού επιπέδου του εν λόγω δημάρχου και της κουστωδίας του… Η μουσική μόνο ενώνει! Τα σύνορα που έχουν χαραχθεί από τις διακρατικές συνθήκες μετά από τους πολέμους, μπορεί να όρισαν τα σύνορα των κρατών, αλλά ποτέ δεν θα ορίσουν τα σύνορα της μουσικής και του πολιτισμού των ανθρώπων, ούτε των ηθών και εθίμων. Ίδια μουσική παίζεται στην Θράκη και στις δύο όχθες του Έβρου, κλαρίνα ακούνε και τσάμικα χορεύουν και στην Ήπειρο και στην Αλβανία. Το ίδιο συμβαίνει και στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία και την Βουλγαρία, το ίδιο συμβαίνει σε όλον τον πλανήτη», τόνισε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Ποιοι είναι οι Banda Entopica

Η Banda Entopica είναι ένα σύγχρονο ελληνικό μουσικό σχήμα παραδοσιακής/βαλκανικής μουσικής, γνωστό για την έρευνα, αναβίωση και δημιουργική απόδοση μουσικών παραδόσεων της Μακεδονίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το όνομα Entopica παραπέμπει στο «εντόπιο», δηλαδή στο τοπικό, στο ριζωμένο στον τόπο, και όχι στο εθνικό με στενά σύνορα.

Τα μέλη του συγκροτήματος αντιλαμβάνονται τη μουσική ως ζωντανό πολιτιστικό αρχείο, μέσο συνύπαρξης και πολιτισμικής μνήμης και τρόπο ανάδειξης της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Γι’ αυτό και τα τραγούδια τους ερμηνεύονται σε πολλές γλώσσες και διαλέκτους, όπως: ελληνικά, σλαβικές διαλέκτους της περιοχής, τουρκικά, αλβανικά, ρομανί.

Άλλωστε, η παραδοσιακή μουσική της Μακεδονίας ήταν και παραμένει προϊόν ιστορικής συνύπαρξης και πολιτισμικής διασταύρωσης.

Κατά την οθωμανική περίοδο (14ος–αρχές 20ού αιώνα), στον μακεδονικό χώρο συνυπήρχαν ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι (αρωμανόφωνοι), τουρκόφωνοι, εβραϊκές κοινότητες (σεφαραδίτικες), καθώς και Ρομά πληθυσμοί. Η καθημερινή ζωή —αγροτική, εμπορική, θρησκευτική— εκφραζόταν μέσα από πολλαπλές γλώσσες και διαλέκτους, συχνά στο ίδιο χωριό ή ακόμα και στην ίδια οικογένεια.

Οπότε, φυσικό έίναι και η μουσική να μην αποτελεί εξαίρεση αλλά καθρέφτη αυτής της πραγματικότητας. Γι’ αυτό και στη παραδοσιακή μουσική της Μακεδονίας καταγράφονται τραγούδια στα ελληνικά, σε σλαβικές διαλέκτους της περιοχής, στα βλάχικα (αρωμανικά), στα τουρκικά, στη ρομανί (των Ρομά) καθώς και δίγλωσσα ή πολύγλωσσα τραγούδια.

Οπότε το δίλημμα είναι απλό και ξεκάθαρο:

Ή θα σεβαστούμε την πολιτιστική μνήμη και τη μουσική παράδοση κάθε τόπου ή θα ανεχόμαστε εθνιστικές παρεμβάσεις λογοκρισίας σαν και αυτή του δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη…

