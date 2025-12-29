Με καθυστερήσεις τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του μετρό – Τεχνική βλάβη σε συρμό

Με σημαντικές καθυστερήσεις πραγματοποιούνται από τις 9 το πρωί τα δρομολόγια στην γραμμή 3 του μετρό.

Ενας συρμός που μετακινούνταν προς το αεροδρόμιο υπέστη βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στην Εθνική Αμυνα και έτσι να μειωθεί η συχνότητα των δρομολογίων.

Στις αποβάθρες -κυρίως στο Σύνταγμα- επικρατεί συνωστισμός και αναμένεται να απομακρυνθεί το τρένο με την τεχνική βλάβη ώστε να επανέλθουν στη κανονική ροή τα δρομολόγια.

