ΕΛΛΑΔΑ

29.12.2025 11:10

Με καθυστερήσεις τα δρομολόγια στη γραμμή 3 του μετρό – Τεχνική βλάβη σε συρμό

29.12.2025 11:10
metro

Με σημαντικές καθυστερήσεις πραγματοποιούνται από τις 9 το πρωί τα δρομολόγια στην γραμμή 3 του μετρό.

Ενας συρμός που μετακινούνταν προς το αεροδρόμιο υπέστη βλάβη με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στην Εθνική Αμυνα και έτσι να μειωθεί η συχνότητα των δρομολογίων.

Στις αποβάθρες -κυρίως στο Σύνταγμα- επικρατεί συνωστισμός και αναμένεται να απομακρυνθεί το τρένο με την τεχνική βλάβη ώστε να επανέλθουν στη κανονική ροή τα δρομολόγια.

Banda Entopica: Το κρεσέντο λογοκρισίας στη Φλώρινα ξυπνά μνήμες… Καντιώτη – Καταγγελίες για απειλές κατά του συγκροτήματος

Θεσσαλονίκη: 14χρονος απείλησε 13χρονο μέσα σε κατάστημα παιχνιδιών για να του πάρει το πορτοφόλι

«Βουτιά» του υδράργυρου στην Κ. Μακεδονία – «Κόλλησε» κάτω από το μηδέν το θερμόμετρο, οι πιο κρύες περιοχές

ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: 21χρονος έκανε αλκοτέστ και όταν έδειξε πάνω από το όριο, την … κοπάνησε – Πώς έπεσε τελικά στα χέρια της ΕΛΑΣ

ADVERTORIAL

Ιανουάριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορίας της ενδοοικογενειακής απειλής (Video)

ADVERTORIAL

Τζόλης, Τετέι, Ρότα και Χατζηδιάκος έκαναν έκπληξη σε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος (vid.) – Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Εθνικής, προσέφερε μία αξέχαστη εμπειρία στα παιδιά

ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Πολεμικά παιχνίδια του Πεκίνου για την… «επανένωση» – Θα αντιδράσουμε σε συνθήκες απειλής, λέει η Ταϊπέι

1 / 3