ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:57
27.12.2025 11:11

Όλες οι αργίες του 2026 – Τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

27.12.2025 11:11
Πότε πέφτουν οι αργίες και τριήμερα του 2020 - Media

Την ώρα που το 2026 βρίσκεται προ των πυλών, αρκετοί είναι εκείνοι που ήδη ξεφυλλίζουν το ημερολόγιο του νέου έτους για να κυκλώσουν τις αργίες και τα τριήμερα, προκειμένου να κανονίσουν τις επόμενες αποδράσεις τους.

Το 2026, λοιπόν, περιλαμβάνει συνολικά 15 αργίες, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο.

Οι ημερομηνίες για τα τριήμερα του 2026 είναι οι εξής:

  • 21-23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα
  • 1-3 Μαΐου: Εργατική Πρωτομαγιά
  • 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου: Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026:

  • 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Με τον προγραμματισμό των τριημέρων και του τετραημέρου, το 2026 δίνει πολλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις μέσα στη χρονιά, χωρίς να χρειάζεται να πάρει κανείς πολλές ημέρες άδεια.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:55
