Όλες οι αργίες του 2026 – Τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

Την ώρα που το 2026 βρίσκεται προ των πυλών, αρκετοί είναι εκείνοι που ήδη ξεφυλλίζουν το ημερολόγιο του νέου έτους για να κυκλώσουν τις αργίες και τα τριήμερα, προκειμένου να κανονίσουν τις επόμενες αποδράσεις τους.
Το 2026, λοιπόν, περιλαμβάνει συνολικά 15 αργίες, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο.
Οι ημερομηνίες για τα τριήμερα του 2026 είναι οι εξής:
Το μοναδικό τετραήμερο του 2026:
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Αύγουστος
Οκτώβριος
Δεκέμβριος
Με τον προγραμματισμό των τριημέρων και του τετραημέρου, το 2026 δίνει πολλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις μέσα στη χρονιά, χωρίς να χρειάζεται να πάρει κανείς πολλές ημέρες άδεια.
