Άγιος Δημήτριος: Κατοικίδιο πήδηξε τελευταία στιγμή από αυλή σπιτιού που κατέρρεε από την κακοκαιρία (Video)

Την τελευταία στιγμή γλίτωσε το κατοικίδιο οικογένειας από αυλή μονοκατοικίας, στον Άγιο Δημήτριο, που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που μετέδωσε το Star, ο τετράποδος έφυγε από το σημείο στο παραπέντε, πριν πέσει μέρος της αυλής στην κοίτη του ρέματος της Πικροδάφνης.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τα τετράποδα της οικογένειας ήταν αναστατωμένα, λίγο πριν ακουστεί δυνατός κρότος. Τη στιγμή εκείνη δεν βρισκόταν κανείς στον εξωτερικό χώρο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς στο σπίτι διαμένουν μικρά παιδιά και μια έγκυος.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση, ιδιαιτέρως στο ρέμα της Πικροδάφνης όπου καταγράφηκε καθίζηση οδοστρώματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δάπεδα υποχώρησαν, αποκαλύπτοντας φθορές στα θεμέλια και εντείνοντας τον φόβο για πιθανές καταρρεύσεις. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους και να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, υπό τον φόβο νέων κατολισθήσεων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε άλλους δρόμους της περιοχής, όπως στις οδούς Τεπελενίου και Λιδωρικίου, όπου αυλές και πρανή υποχώρησαν, δημιουργώντας επικίνδυνα σημεία.

Σύσκεψη στην Περιφέρεια τη Δευτέρα

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

«Έγινε αυτοψία, ενημερώθηκε ο περιφερειάρχης, με κάθε τρόπο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να προλάβουμε κάθε τι το το οποίο μπορεί στην ουσία να προκαλέσει κίνδυνο ζωής», είπε στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την ερχόμενη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση στην Περιφέρεια προκειμένου να εξεταστεί το θέμα.

