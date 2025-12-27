Άρης Μουγκοπέτρος: Για «στημένη υπόθεση» μιλάει συγγενής του – Τι υποστηρίζει (Video)

Για «στημένη υπόθεση» κάνει λόγο συγγενής του Άρη Μουγκοπέτρου, υποστηρίζοντας πως η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε χρηματικό ποσό 700 ευρώ, για να του επιτρέψει να βλέπει τα δίδυμα παιδιά τους.

Μερικά 24άωρα πριν οδηγηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο, μετά τη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή, συγγενικό πρόσωπο του μουσικού ανέφερε στο STAR πως στόχος ήταν να συλληφθεί και να παραμείνει στα κρατητήρια.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε αποχωρήσει από τη συζυγική κατοικία ήδη από τις 15 Δεκεμβρίου. Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο μουσικός ισχυρίζεται ότι πήγε στο σπίτι για να δει τα παιδιά του. Όμως δεν τα βρήκε εκεί, ενώ δεν μπορούσε να εντοπίσει και την εν διαστάσει σύζυγό του. Τότε, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να προβεί σε καταγγελία.

Εκεί ενημερώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του μήνυση από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε μεταβεί στο σπίτι και της απηύθυνε ύβρεις σε βάρος της μπροστά στα παιδιά τους.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του μουσικού, μιλώντας στο STAR, ανέφερε ακόμη πως η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού τού είχε αποστείλει εξώδικο, ζητώντας μηνιαία καταβολή 700 ευρώ ως προϋπόθεση για την επικοινωνία με τα παιδιά, αν και ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αφού δεν έχει σταθερά έσοδα, πληρώνει ενοίκιο για το νέο του σπίτι και καλύπτει έξοδα μετακίνησης, λόγω τροχαίου με το αυτοκίνητό του.

Το συγγενικό πρόσωπο υποστηρίζει, επίσης, πως υπήρχε πίεση προς τον Άρη Μουγκοπέτρο να υπογράψει συναινετικό διαζύγιο.

