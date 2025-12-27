Νέα διάσωση 131 μεταναστών, τα ξημερώματα, στη Γαύδο

Περισσότερους από 130 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές, τα ξημερώματα, στα νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σκάφος που μετέφερε 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδου προκαλώντας συναγερμό στο Λιμενικό, που έσπευσε άμεσα στο σημείο για τη διάσωσή τους.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί της Γαύδου από πού αναμένεται η μεταφορά τους προς την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο χθες περισσότερα από 500 άτομα μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας όπου και με τη σημερινή διάσωση αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά από συγκεντρωμένους μετανάστες.

