Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες – Με τη συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των σορών

Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα.

Οι τέσσερις ορειβάτες, οι οποίοι αγνοούνταν για δύο 24ωρα, βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν από την κορυφή του βουνού – σε ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές, στο οποίο ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή αρκούν για να πυροδοτήσουν μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διασώστες τούς εντόπισαν θαμμένους σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, σχεδόν αγκαλιασμένους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν.

Οι τέσσερις ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αργά το απόγευμα, τα ίχνη τους χάθηκαν. Φίλος τους, που τελικά δεν τους ακολούθησε στην εκδρομή, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο.

«Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Τσίγκας: Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», τα πρώτα στοιχεία της έρευνες δείχνουν πως «αποπροσανατολίστηκαν».

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

