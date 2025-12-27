search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 08:14

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα και αύριο τα εμπορικά καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

27.12.2025 08:14
katastimata_ermou

Ανοιχτά θα είναι, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και αύριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 09:00 έως τις 18:00 για σήμερα, ενώ για αύριο Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει πως το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εορταστική «εκεχειρία» – Αποφασίζουν στα μπλόκα για τις επόμενες κινήσεις

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα

Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία στους κατοίκους για τον κρατήρα δέκα μέτρων δίπλα σε πολυκατοικία στο ρέμα Πικροδάφνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες από 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση – «Ναι» στον διάλογο υπό προϋποθέσεις

pistoli_glock_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

adonis georgiadis 887- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός ελβετικών ενόπλων δυνάμεων: Η χώρα μας δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη γυναίκα που πούλησε αλκοολ σε ανήλικους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 16:30
trakter agrotes 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες από 18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση – «Ναι» στον διάλογο υπό προϋποθέσεις

pistoli_glock_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 36χρονος οδηγός που είχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη – Επιχείρησε να το τραβήξει κατά τον έλεγχο

adonis georgiadis 887- new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: «Μείωση έως 60% στον χρόνο αναμονής στα ΤΕΠ του ΕΣΥ, κάτω από 4 ώρες ο μέσος χρόνος τον Δεκέμβριο»

1 / 3