search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 16:58

Κρήτη: Λιμενικό και FRONTEX διέσωσαν περίπου 400 μετανάστες στα νότια της Γαύδου

26.12.2025 16:58
limeniko_new_123

Στη διάσωση περίπου 361 μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX. Λίγες ώρες νωρίτερα, σε δεύτερο περιστατικό, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.

Διαβάστε επίσης:

Αγωνία για 3 ορειβάτες που αγνοούνται στα Βαρδούσια: Αναζητούνται και με θερμικές κάμερες, εντοπίστηκε το όχημά τους

Χανιά: Αυτοκινούμενη disco και δεκάδες αγιοβασίληδες γέμισαν το κέντρο της πόλης (Video)

Τραγωδία στη Ροδόπη: Πώς παγιδεύτηκε το 7χρονο παιδί στη φονική πυρκαγιά – «Φωτιά, φωτιά» φώναζαν μέσα στη νύχτα


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

turkey_libya_1
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Banda-Entopica-123
ΕΛΛΑΔΑ

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

Screenshot 2025-12-26 182621
ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα των ΗΠΑ στη Νιγηρία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ, γιατί η κυβέρνηση της χώρας λέει ότι το ενέκρινε

mougkopetros-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, λέει συγγενής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 19:21
vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και κάτω από χιονοστιβάδα τέσσερις ορειβάτες

turkey_libya_1
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Banda-Entopica-123
ΕΛΛΑΔΑ

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

1 / 3