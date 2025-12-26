Κρήτη: Λιμενικό και FRONTEX διέσωσαν περίπου 400 μετανάστες στα νότια της Γαύδου

Στη διάσωση περίπου 361 μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX. Λίγες ώρες νωρίτερα, σε δεύτερο περιστατικό, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.

