Χανιά: Αυτοκινούμενη disco και δεκάδες αγιοβασίληδες γέμισαν το κέντρο της πόλης (Video)

Το βράδυ της ημέρας των Χριστουγέννων το κέντρο των Χανίων πλημμύρισε από γιορτινή ατμόσφαιρα και χαρούμενες εικόνες.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στους δρόμους της πόλης ξεχύθηκαν εντυπωσιακά στολισμένα αυτοκίνητα, γεμάτα πολύχρωμα λαμπάκια και μουσική, με οδηγούς ντυμένους Άγιους Βασίληδες, γυναίκες και άντρες, που φόρεσαν την καθιερωμένη κόκκινη στολή.

Με την παρουσία τους σκόρπισαν χαμόγελα σε όσους περπατούσαν στο κέντρο. Οι χαρούμενοι Άγιοι Βασίληδες, συνοδευόμενοι από τα φωταγωγημένα οχήματα, έκλεψαν τις εντυπώσεις περνώντας από την οδό Σκαλίδη, την πλατεία 1866 και την πλατεία Δικαστηρίων, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

Χορός, μουσική και τραγούδια συμπλήρωσαν το σκηνικό, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων στην καρδιά της πόλης και χαρίζοντας στιγμές χαράς στους περαστικούς.

