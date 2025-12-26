Άρης Μουγκοπέτρος: Η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, λέει συγγενής του

Ελεύθερος μέχρι τη Δευτέρα, όποτε θα δικαστεί στο αυτόφωρο, μετά τη μήνυση από τη γυναίκα για ενδοοικογενειακή απειλή, αφέθηκε από τα δικαστήρια της Τρίπολης ο Άρης Μουγκοπέτρος, παίρνοντας αναβολή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έφυγε από το σπίτι του στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ συγγενικό του πρόσωπο αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ότι η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 προκειμένου να τον αφήσει να βλέπει τις δίδυμες κόρες τους.

Όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου, ο Άρης Μουγκοπέτρος που έγινε γνωστός εξαιτίας του ατυχήματος που είχε τον προηγούμενο Πάσχα, ανήμερα Χριστουγέννων, επέστρεψε στο σπίτι του για να δει τα παιδιά του και δεν τα βρήκε. Έτσι, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει ο ίδιος καταγγελία για αρπαγή ανηλίκου, αφού δεν έβρισκε ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του.

Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκε ότι υπάρχει μήνυση εναντίον από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Εκείνη υποστήριζε ότι πήγε στο σπίτι τους ο Άρης Μουγκοπέτρος και άρχισε να τη βρίζει μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Μιλώντας στο δελτίο του STAR, πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου, αναφέρει πως η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του.

«Η όλη υπόθεση ήταν στημένη για να καταλήξει ο Άρης να κάτσει στα κρατητήρια μέχρι σήμερα. Υπήρξανε κάποια προβλήματα… Του ‘στειλε εξώδικο ότι πρέπει ο Άρης να της καταβάλλει μάλλον 700 ευρώ τον μήνα για να βλέπει τα παιδιά, από τη στιγμή που ξέρει ότι ο Άρης έφυγε απ’ το σπίτι, νοίκιασε άλλο σπίτι, πληρώνει ενοίκιο, έχει νοικιάσει αυτοκίνητο γιατί το αυτοκίνητό του το ‘χει τρακάρει, δεν έχει έσοδα από πουθενά. Και απαιτούσε να υπογράψει ο Άρης συναινετικό διαζύγιο…», ανέφερε το συγγενικό πρόσωπο του Άρη Μουγκοπέτρου.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος με τον δικηγόρο του Δημοσθένη Πέππα μίλησαν στο arcadiaportal. «Χρόνια πολλά σε όλο το κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Ολα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», ανέφερε ο γνωστός μουσικός.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και πως όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα. «Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του», είπε ο κ. Πέππας.

Υπενθυμίζεται ότι μουσικός συνελήφθη λόγω μήνυσης για ενδοοικογενειακή βία.

Τη μήνυση κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του , σύμφωνα με τον δικηγόρο της οποίας ο Μουγκοπέτρος μπήκε στο σπίτι και της απευθύνθηκε του με έντονο τρόπο μπροστά στα παιδιά.

Ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγος του μουσικού τις τελευταίες 10 ημέρες που είναι σε διάσταση, του είχε επιτρέψει να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

Ο Μουγκοπέτρος, πέρασε την νύχτα των Χριστουγέννων στα κρατητήρια της Τρίπολης, αφού η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button που είχε εγκατεστημένο στο κινητό της και έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η σύλληψη έγινε αφού ο μουσικός πήγε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου. Λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας, οι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

