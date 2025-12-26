Άρης Μουγκοπέτρος: Ελεύθερος μετά τη μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή – Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη Δευτέρα

Ελεύθερος μέχρι τη Δευτέρα, όποτε θα δικαστεί στο αυτόφωρο, αφέθηκε από τα δικαστήρια της Τρίπολης ο Άρης Μουγκοπέτρος, παίρνοντας αναβολή.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος με τον δικηγόρο του Δημοσθένη Πέππα μίλησαν στο arcadiaportal. «Χρόνια πολλά σε όλο το κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Ολα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», ανέφερε ο γνωστός μουσικός.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και πως όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα. «Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του», είπε ο κ. Πέππας.

Υπενθυμίζεται ότι μουσικός συνελήφθη λόγω μήνυσης για ενδοοικογενειακή βία.

Τη μήνυση κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του , σύμφωνα με τον δικηγόρο της οποίας ο Μουγκοπέτρος μπήκε στο σπίτι και της απευθύνθηκε του με έντονο τρόπο μπροστά στα παιδιά.

Ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγος του μουσικού τις τελευταίες 10 ημέρες που είναι σε διάσταση, του είχε επιτρέψει να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

Ο Μουγκοπέτρος, πέρασε την νύχτα των Χριστουγέννων στα κρατητήρια της Τρίπολης, αφού η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button που είχε εγκατεστημένο στο κινητό της και έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η σύλληψη έγινε αφού ο μουσικός πήγε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου. Λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας, οι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

