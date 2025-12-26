Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου κατηγορούμενος για τον θάνατό της- Η νάρκωση, η φωτιά και τα χρέη των 400.000 ευρώ

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, συνελήφθη σήμερα (26/12) ως ύποπτος για τον θάνατό της στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Μετά την αποκάλυψη πως ο θάνατος της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ατύχημα, αλλά έγκλημα, οι αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη του γιου της, ο οποίος φέρεται να έπεφτε σε αντιφάσεις κατά την κατάθεσή του.

Το κίνητρό του φαίνεται να ήταν οικονομικό, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, ο συλληφθείς, κατά πληροφορίες, είχε χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ και ήθελε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, κάτι στο οποίο διαφωνούσε η μητέρα του.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε, μάλιστα, βάλει και πωλητήριο.

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με την Αγγελική Νικολούλη, ο ίδιος ούτε ομολογεί ούτε δέχεται την εκδοχή της δολοφονίας, επιμένοντας στην δική του θεωρία περί αυτανάφλεξης.

Η εξήγηση, όμως, δεν ταίριαζε με την εικόνα του τόπου καταστροφής, καθώς η ένταση της φωτιάς ήταν μεγάλη και η μητέρα του από τα ευρήματα, προέκυψε ότι δεν είχε εισπνεύσει πολύ καπνό, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά. Επίσης, ο καναπές του καθιστικού, ο γύρω χώρος, αλλά και το ίδιο το σώμα της άτυχης γυναίκας είχαν διαβραχεί πρώτα με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού, κάτι που παραπέμπει σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που παρέλαβαν τα ρούχα του θύματος, ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό, ως βενζίνη, με την οποία άγνωστος φέρεται να περιέλουσε τη γυναίκα και να την πυρπόλησε.

Από την άλλη, τα τοξικολογικά ευρήματα, που αποκάλυψε η εκπομπή, διαπίστωσαν ότι στο σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα της μετρήθηκε μόλις στο 5%, ποσοστό συμβατό με αυτό μιας καπνίστριας και όχι με άτομο που πέθανε από εισπνοή καπνού πριν απανθρακωθεί.

Αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Προηγήθηκε η θανάτωσή της, ακολούθησε η διαβροχή με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια ο εμπρησμός, προκειμένου να μην υπάρχουν ίχνη για το έγκλημα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Ροδόπη: Από ξυλόσομπα φέρεται να ξέσπασε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου

Συναγερμός στη Φθιώτιδα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου

Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος