«Θρίλερ» με τον θάνατο χήρας υπουργού του ΠΑΣΟΚ στο Κολωνάκι: Ευρήματα παραπέμπουν σε εμπρησμό του διαμερίσματος της (Video)

Μια υπόθεση βγαλμένη από αστυνομικό μυθιστόρημα, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και περνά πλέον στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Πρόκειται για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», γνωστής φυσιογνωμίας της αθηναϊκής κοινωνίας και χήρας του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη στο οροφοδιαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022.

Το πρώτο σενάριο που κυκλοφόρησε τότε μιλούσε για τυχαία φωτιά από τσιγάρο, όμως τα ίχνη που παρέμειναν στον χώρο και, κυρίως, οι εργαστηριακές μετρήσεις, ανατρέπουν ριζικά την εικόνα, όπως ανέδειξε στην εκπομπή της Παρασκευής, η εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη: «Η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν…».

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε τηλεοπτικά, τα τοξικολογικά και ιατροδικαστικά αποτελέσματα κατέδειξαν πως η άτυχη γυναίκα δεν εισέπνευσε καπνό τη στιγμή της πυρκαγιάς. Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων εξήγησε ότι «το ποσοστό αιθάλης (δηλαδή μονοξειδίου του άνθρακα, CO) στο αίμα που έδειξε η εξέταση καρβοξυαιμοσφαιρίνης ήταν πολύ κοντά στις φυσιολογικές τιμές, μόλις 5%. Επίπεδα του 20% προκαλούν συμπτώματα δηλητηρίασης και 50-60% το θάνατο. Η γυναίκα δεν βρισκόταν στη ζωή για να εισπνεύσει καπνό».

Παράλληλα, στοιχεία από την αυτοψία και το πόρισμα της Πυροσβεστικής, τα οποία προέκυψαν και παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, «παραπέμπουν με σαφήνεια σε εμπρησμό με χρήση εύφλεκτου υγρού». Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «κάποιος ή κάποιοι φαίνεται πως περιέλουσαν με αυτό την άτυχη γυναίκα, εμπότισαν τον καναπέ στον οποίο βρισκόταν και έβαλαν φωτιά…».

Ενώ αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως θανατηφόρο ατύχημα, η Εισαγγελία Αθηνών προχώρησε σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση. «Η Εισαγγελία Αθηνών με παραγγελία της ζητά διερεύνηση της υπόθεσης για ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια. Έχει διαβιβάσει μάλιστα τη δικογραφία στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που πλέον χειρίζεται την υπόθεση». Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανάδειξη νέων δεδομένων από τη δημοσιογραφική έρευνα, αλλά και τις τεχνικές διαπιστώσεις ειδικών.

Στο πλατό της εκπομπής, ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικός πραγματογνώμονας Νικόλαος Διαμαντής επεσήμανε ότι πρόκειται «πιθανότατα για συγκάλυψη εμπρησμού». Όπως είπε, «με βάση το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, στο δωμάτιο που απανθρακώθηκε η γυναίκα αναπτύχθηκε έντονη φωτιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες με τρόπο που μόνο με την βοήθεια επιταχυντή (εύφλεκτου υγρού) θα μπορούσε να επιτευχθεί», αναλύοντας γιατί «αυτού του είδους η πυρκαγιά θα ήταν αδύνατο να προκληθεί από τσιγάρο».

Σημαντικές μαρτυρίες προήλθαν από το οικείο περιβάλλον και τη γειτονιά. Γείτονες μίλησαν για συχνές εντάσεις στο διαμέρισμα, αλλά και για το γεγονός ότι την ημέρα του συμβάντος «ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου» και «πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση». Άλλοι είπαν πως «δεν άκουσαν ποτέ συναγερμό ή φωνές» και ότι «ήταν σαν να μην υπήρχε κανείς εκεί μέσα…». Μαρτυρίες κάνουν λόγο για «φασαρίες και ένταση στο σπίτι», ενώ επανειλημμένα αναφέρθηκε πως «την είχε κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω», με γείτονες να βοηθούν ακόμη και στην παραλαβή φαγητού: «μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική διάσταση: το διαμέρισμα, το οποίο λίγο πριν τον θάνατο της 87χρονης είχε τεθεί προς πώληση έναντι 750.000 ευρώ, «σήμερα φιγουράρει σε μεσιτική ιστοσελίδα με τιμή σχεδόν 2 εκατομμύρια», όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, με ενοίκους να σχολιάζουν: «Το σπίτι είναι αξίας, όμως ζητούσε για να το πουλήσει κάτι παράξενα ποσά, γύρω στα δύο εκατομμύρια — για ένα καμένο διαμέρισμα».

