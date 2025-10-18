Ριπές Δούκα ανοίγουν θέματα λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ- Στο τραπέζι ο διάλογος με την κεντροαριστερά και με τον Τσίπρα

«Λέω καθαρά ότι υπήρξε μια στενοχώρια. Τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ», σημείωσε στη συνέντευξη του στο Action 24 ο Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε κάποια ενημέρωση για την σύνθεση της ΚΟΕΣ και πως και ο ίδιος έμαθε την στελέχωση των οργάνων για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ από τις ιστοσελίδες.

Κάπως έτσι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη για ενότητα μέσα από διαδικασίες σύνθεσης με όλες τις πλευρές του κόμματος, δείχνει να μην είναι τόσο καθαρό. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, για να προχωρήσουμε με ενότητα στο συνέδριο», κατέληξε ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνοντας σαφές ότι η ενότητα δεν είναι αυτονόητη αν δεν λυθούν ανάλογα ζητήματα στην πορεία για το συνέδριο.

Στην ίδια παρέμβαση του άνοιξε και το θέμα των συνεργασιών, βάζοντας στο τραπέζι μια διαφορετική οπτική που θέλει το ΠΑΣΟΚ να κρατά την αυτονομία του αλλά παράλληλα με καθαρές θέσεις να συνομιλεί με όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και με αυτό του Αλέξη Τσίπρα όταν συγκροτηθεί. «Πρέπει να έχουμε διάλογο, να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις; Στη Βουλή δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε» απάντησε στο σχετικό ερώτημα.

Με αυτές τις θέσεις που αφορούν την λειτουργία του κόμματος, των οργάνων και του τρόπου λήψης των αποφάσεων γίνεται σαφές ότι αποτυπώνεται ένα από τα πιο κεντρικά θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα είναι βέβαιο ότι θα τεθούν στην ίδια λογική με τον Χάρη Δούκα από αρκετά στελέχη τα ζητήματα που αφορούν τις πρωτοβουλίες του κόμματος στην ευρύτερη κεντροαριστερά και τις συνεργασίες. Μέχρι στιγμής οι τόνοι είναι χαμηλοί και η κριτική όπως αποτυπώθηκε από τον Δούκα στρογγυλή χωρίς στοιχεία που δυναμιτίζουν το κλίμα ενόψει συνεδρίου.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν θα ανέβουν οι τόνοι όταν η ηγεσία του κόμματος απαντήσει και για τα ζητήματα λειτουργίας των οργάνων αλλά και για το θέμα των συνεργασιών. Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ χωρίς διαύλους με άλλα κόμματα προεκλογικά και κλείνοντας εντελώς την πόρτα σε ένα εγχείρημα Τσίπρα. Γίνεται ξεκάθαρο από τις τοποθετήσεις ότι οι δύο πλευρές έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση για βασικά θέματα ενόψει των κορυφαίων διαδικασιών.

Το ραντεβού πλέον όλων των «φυλών» του ΠΑΣΟΚ δίνεται στο συνέδριο του κόμματος που σύμφωνα με πληροφορίες ενώ η διεξαγωγή του οριζόταν για το τέλους του έτους, πάει πλέον για τις αρχές του 2026.

