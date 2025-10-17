MRB: 7 στους 10 λένε «όχι» σε τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη πλάτη στην κυβέρνηση γυρνούν οι πολίτες καθώς δεν θέλουν τρίτη θητεία της ΝΔ στην διακυβέρνηση της χώρας, όπως δηλωνουν στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN. Την ίδια ώρα εκφράζουν σκεπτικισμό για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, ενώ πιο πολύ τους απασχολεί να να δουν «αποτέλεσμα στη ζωή τους».
Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, μόλις το 26,4% απαντά θετικά.
Αναλυτικά ανά κόμμα:
Μόλις το 26,9% θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου (11,9% «σίγουρα» και 15% «μάλλον»).
Αντίθετα, το 70,4% βλέπει πορεία κρίσης και αβεβαιότητας: το 27,9% «μάλλον» και το 42,5% «σίγουρα». Το 2,7% δεν απαντά.
Ο 1 στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ (27,7%) δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίση, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 33,7% βλέπει «πορεία προόδου».
Το πρώτο κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι η προσωπική και καθημερινή βελτίωση:
Συνολικά, το 48,9% ζητά έργο και αποτέλεσμα και το 47,2% αλλαγή πολιτικής ηθικής.
Μεταξύ των αναποφάσιστων, το 24,9% ζητά βελτίωση στη ζωή του, το 18,3% θέλει αλλαγή πολιτικού ήθους και το 14,7% επιθυμεί να «πάει η χώρα μπροστά».
Σε ένα υποθετικό ερώτημα για νέα πολιτικά σχήματα:
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, έναντι 16,7% του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 51,7% απαντά «κανένας από τους δύο».
Το 2,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.
Οι πολίτες αξιολογούν τον Αλέξη Τσίπρα τόσο για την περίοδο της πρωθυπουργίας του όσο και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως εξής:
Η δημοσκόπηση καταγράφει και την κατεύθυνση που οι πολίτες θα ήθελαν να δουν να ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός:
