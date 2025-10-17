MRB: 7 στους 10 λένε «όχι» σε τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

Τη πλάτη στην κυβέρνηση γυρνούν οι πολίτες καθώς δεν θέλουν τρίτη θητεία της ΝΔ στην διακυβέρνηση της χώρας, όπως δηλωνουν στη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN. Την ίδια ώρα εκφράζουν σκεπτικισμό για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, ενώ πιο πολύ τους απασχολεί να να δουν «αποτέλεσμα στη ζωή τους».

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, μόλις το 26,4% απαντά θετικά.

το 12,3% θεωρεί πως «σίγουρα αξίζουν» και το 14,1% πως «μάλλον αξίζουν»

το 69,5% ζητά αλλαγή: το 7,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 62,2% «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή».

το 4,1% δεν απαντά.

Αναλυτικά ανά κόμμα:

Νέα Δημοκρατία: Το 74,5% των ψηφοφόρων της επιθυμεί τρίτη θητεία, ενώ το 23% ζητά αλλαγή.

ΠΑΣΟΚ: Το 84,3% θέλει αλλαγή κυβέρνησης, το 14,6% θεωρεί ότι αξίζει τρίτη θητεία.

Ελληνική Λύση: Το 80% θέλει αλλαγή, το 18,5% επιθυμεί συνέχιση της ΝΔ.

Κρίση και αβεβαιότητα

Μόλις το 26,9% θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία προόδου (11,9% «σίγουρα» και 15% «μάλλον»).

Αντίθετα, το 70,4% βλέπει πορεία κρίσης και αβεβαιότητας: το 27,9% «μάλλον» και το 42,5% «σίγουρα». Το 2,7% δεν απαντά.

Ο 1 στους 4 ψηφοφόρους της ΝΔ (27,7%) δηλώνει πως η χώρα βρίσκεται σε κρίση, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 33,7% βλέπει «πορεία προόδου».

Κριτήρια ψήφου

Το πρώτο κριτήριο ψήφου για τους Έλληνες είναι η προσωπική και καθημερινή βελτίωση:

28% θέλει να «δει αποτέλεσμα στη ζωή του».

15,2% θέλει «να πάει η χώρα μπροστά».

17,7% δηλώνει πως καθορίζεται από το «πρόσωπο του αρχηγού».

16,8% θέλει «να αλλάξει το πολιτικό ήθος στη χώρα».

12,7% αναζητά «δικαιοσύνη».

5,7% δίνει προτεραιότητα στη «σταθερότητα»

Συνολικά, το 48,9% ζητά έργο και αποτέλεσμα και το 47,2% αλλαγή πολιτικής ηθικής.

Μεταξύ των αναποφάσιστων, το 24,9% ζητά βελτίωση στη ζωή του, το 18,3% θέλει αλλαγή πολιτικού ήθους και το 14,7% επιθυμεί να «πάει η χώρα μπροστά».

Τι σκέφτονται οι ψηφοφόροι ανά κόμμα

Νέα Δημοκρατία: Το 27,6% ψηφίζει με βάση την εμπιστοσύνη στον αρχηγό, το 23,2% για το αποτέλεσμα στην καθημερινότητα.

ΠΑΣΟΚ: Το 40,6% θέλει απτά αποτελέσματα, το 19,2% εμπιστεύεται τον αρχηγό.

Ελληνική Λύση: Το 25,9% εμπιστεύεται τον αρχηγό και το 21,4% ζητά αλλαγή πολιτικού ήθους.

Με ποιο κριτήριο θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Σε ένα υποθετικό ερώτημα για νέα πολιτικά σχήματα:

Κόμμα Τσίπρα: Το 28% θα το ψήφιζε για να δει αποτέλεσμα στη ζωή του, το 19,9% για να αισθανθεί δικαιοσύνη και το 17,7% για την εμπιστοσύνη στον αρχηγό.

Κόμμα Καρυστιανού: Το 27,9% ζητά αποτέλεσμα, το 21% εμπιστεύεται τον αρχηγό, το 18,3% θέλει να πάει η χώρα μπροστά.

Το 27,9% ζητά αποτέλεσμα, το 21% εμπιστεύεται τον αρχηγό, το 18,3% θέλει να πάει η χώρα μπροστά. Κόμμα Σαμαρά: Το 33,1% θα το ψήφιζε για αποτέλεσμα στη ζωή του, το 20,1% για δικαιοσύνη και το 19% για τον αρχηγό.

Φόβος ή ασφάλεια απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς

Κυριάκος Μητσοτάκης : Το 59,8% δηλώνει ότι «μάλλον θα τον φόβιζε» μια νέα νίκη του, ενώ το 33,3% λέει πως «μάλλον όχι».

: Το 59,8% δηλώνει ότι «μάλλον θα τον φόβιζε» μια νέα νίκη του, ενώ το 33,3% λέει πως «μάλλον όχι». Νίκος Ανδρουλάκης: Το 46,2% δηλώνει πως «δεν θα τον φόβιζε» μια νίκη του, το 42,6% όμως λέει πως «μάλλον θα τον φόβιζε».

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, έναντι 16,7% του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ το 51,7% απαντά «κανένας από τους δύο».

Το 2,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αξιολόγηση του Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες αξιολογούν τον Αλέξη Τσίπρα τόσο για την περίοδο της πρωθυπουργίας του όσο και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως εξής:

Ως πρωθυπουργό, το 55,2% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 18,3% του δίνει 5–6 και το 24,1% τον αξιολογεί θετικά (7–10).

Ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 57,3% τον βαθμολογεί από 1 έως 4, το 21,2% με 5–6 και το 18,6% θετικά (7–10).

Τι περιμένουν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα

Η δημοσκόπηση καταγράφει και την κατεύθυνση που οι πολίτες θα ήθελαν να δουν να ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός:

43,5% ζητά «να κάνει προσωπική αυτοκριτική για λάθη ή παραλείψεις της περιόδου 2015–2019».

40,8% θέλει «να προβάλει τις προτάσεις του για τη διακυβέρνηση της χώρας και τα προβλήματα».

9,8% δεν επιθυμεί καμία από τις δύο κινήσεις, ενώ 5,9% δεν απαντά.

