search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 20:56
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 20:09

Μαρινάκης: «Κροκοδείλια τα δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου

17.10.2025 20:09
pavlos-marinakis-28-8-25

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύει μέσω γραπτής του ανακοίνωσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι «αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ. Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο «κόλπο» και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Τα «δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μόνο ως «κροκοδείλια» μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, «ό,τι σπέρνεις, θερίζεις» και το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες «έσπειρε» προβληματικές δηλώσεις, όπως του προέδρου του κ. Ανδρουλάκη που έλεγε ότι «δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη», αλλά και στελεχών του, που υιοθετούσαν τις ανυπόστατες θεωρίες για τα «χαμένα βαγόνια» και τα «ξυλόλια», εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που ψήφισε «παρών» στο αίτημα άρσης ασυλίας για «εσχάτη προδοσία» κατά βουλευτών, για ψήφο κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και συνεπέγραψε με την Πλεύση Ελευθερίας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αβάσιμους ισχυρισμούς.

Με όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί.

Αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ. Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο «κόλπο» και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Κατσικάρης και Καρβουνιάρης αναλαμβάνουν τη γραμματεία του Τομέα Επικοινωνίας

Πάνος Καμμένος: Δεν θα πήγαινα στο κόμμα του Τσίπρα – Θα ψήφιζα την Καρυστιανού

Κυβερνητικές πηγές: Η πρόταση για συνάντηση των παράκτιων χωρών περιλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dionysis-savopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

vroxi 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Δύο νέα κύματα αστάθειας τις επόμενες ημέρες, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη – Οι προγνώσεις Κολυδά, Λαγουβάρδου

EKLOGES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: 7 στους 10 λένε «όχι» σε τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

Bella-Hadid
LIFESTYLE

Η Μπέλα Χάντιντ αποκάλυψε τον λόγο που φάνηκε να «ζορίζεται» στο σόου της Victoria’s Secret

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι – «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», λέει ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 20:55
dionysis-savopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

vroxi 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Δύο νέα κύματα αστάθειας τις επόμενες ημέρες, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη – Οι προγνώσεις Κολυδά, Λαγουβάρδου

EKLOGES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: 7 στους 10 λένε «όχι» σε τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

1 / 3