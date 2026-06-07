Χανιά: Την Τρίτη η απολογία του 56χρονου Γερμανού που συνελήφθη για κατασκοπεία στο Ακρωτήρι

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι ζήτησε και πήρε ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη χθες το μεσημέρι από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Χανίων καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

Ο 56χρονος προσερχόμενος στον εισαγγελέα αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στα Χανιά για διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του, είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες και δε γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση και να εξετάζουν τα ευρήματα από τη φωτογραφική μηχανή.

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