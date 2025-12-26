Τραγωδία στη Ροδόπη: Από ξυλόσομπα ξέσπασε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου (video)

Από μία σπίθα που πετάχτηκε από τη ξυλόσομπα του σπιτιού, εκτιμάται πως ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο του 7χρονου αγοριού και έστειλε στο νοσοκομείο τα υπόλοιπα τρία μέλη της οικογένειας στη Ροδόπη.

Αυτό ανέφεραν γείτονες που έσπευσαν νωρίς το πρωί στο σπίτι με το που αντιλήφθηκαν τις φλόγες. Η εικόνα από το xronos.gr επιβεβαιώνει ουσιαστικά την αιτία της καταστροφής, καθώς το σπίτι κάηκε ολοσχερώς.

Η μητέρα, ο πατέρας και ο 6χρονος αδελφός του θύματος, νοσηλεύονται, με το παιδί να είναι σε σοβαρή κατάσταση καθώς έχει εισπνεύσει πάρα πολύ καπνό, ενώ μαζί με τον πατέρα του έχει εγκαύματα.

Η οικογένεια, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κοιμόταν όταν μία σπίθα από τη ξυλόσομπα φαίνεται να ξεκίνησε την φωτιά. Η τετραμελής οικογένεια παγιδεύτηκε μέσα στο σπίτι, με τους γείτονες, γύρω στις 06:30 το πρωί, να καλούν την πυροσβεστική.

Οκτώ πυροσβέστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, όμως το 7χρονο παιδάκι είχε χάσει ήδη τη ζωή του.

«Σε 6 λεπτά ήταν στο σπίτι η πυροσβεστική. Το παιδί εισέπνευσε πολύ καπνό και είχε και κάποια εγκαύματα. Ο πατέρας έχει εγκαύματα στην πλάτη και στα πόδια. Δυστυχώς το ένα παιδάκι δεν τα κατάφερε», ανέφερε ένας γείτονας της οικογένειας.

H νύφη και ο γιος μου φώναζαν «φωτιά, φωτιά»

Στο ίδιο σπίτι κοιμόταν ο παππούς και η γιαγιά των παιδιών. Ο παππούς του παιδιού, μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤnews ανέφερε σχετικά με τη φωτιά: «Κατά τις 5:30 η ώρα, άρχισε να φωνάζει η νύφη και ο γιος μου “φωτιά, φωτιά”. Το ένα το βγάλαμε το μικρό και το άλλο δεν το προλάβαμε. Πολλή φωτιά είχε και καπνό. Εγκλωβίστηκε (το 7χρονο) εκεί που κοιμόταν. Όλοι κοιμόντουσαν. Στην αρχή πήρε το ένα δωμάτιο φωτιά και μετά πήρε και το άλλο. Από τη σόμπα πήρα φωτιά, ξυλόσομπα».

Σε σοκ η μητέρα του παιδιού

Ο 5χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματος.

