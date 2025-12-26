Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ των Χριστουγέννων.
Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τις 12:00 το βράδυ η ανήλικη μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ωστόσο δεν νοσηλεύτηκε.
Ο 30χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος στου Ψυρρή που η 16χρονη κατανάλωσε το αλκοόλ, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα
