Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου

Ενα ατομο έχασε τη ζωή του και αλλα δυο τραυματιστηκαν σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, το βράδυ των Χριστουγέννων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου, στη θέση Λάππα Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα αυτοκινητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωη του ο οδηγός του ενός ο οποίος οταν μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ηταν ήδη αργά. Βαριά τραυματιστηκαν και τα δύο άτομα απο το αλλο όχημα τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρη κατασταση στο Γενικό Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τα ακριβή αίτια του Τροχαίου διερευνώνται.

