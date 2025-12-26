search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 09:57

Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου

26.12.2025 09:57
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new

Ενα ατομο έχασε τη ζωή του και αλλα δυο τραυματιστηκαν σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, το βράδυ των Χριστουγέννων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου, στη θέση Λάππα Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα αυτοκινητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωη του ο οδηγός του ενός ο οποίος οταν μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής ηταν ήδη αργά. Βαριά τραυματιστηκαν και τα δύο άτομα απο το αλλο όχημα τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρη κατασταση στο Γενικό Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Τα ακριβή αίτια του Τροχαίου διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Δημήτριος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις βροχές – Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε θέσεις μάχης οι αγρότες – Κρίσιμες αποφάσεις των επιτροπών μέσα στο Σαββατοκύριακο (video)

Hellenic Train: Πώς αποζημιώνονται οι επιβάτες του δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη που ακινητοποιήθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες

electric-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Vardousia
ΕΛΛΑΔΑ

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια – Στις έρευνες drone και σκύλος

ragousis-kontotoli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντύνεται γαμπρός σήμερα ο Ραγκούσης, παντρεύεται με την Μαρίνα Κοντοτόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

The Abandons 1
ΣΙΝΕΜΑ

The Abandons: Η σειρά που κερδίζει το κοινό, διχάζει τους κριτικούς και μπορείς να τη δεις όλη σε ένα διήμερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 15:41
ekrixi-syria
ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Έκρηξη σε τζαμί, τουλάχιστον 8 νεκροί και 21 τραυματίες

electric-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Επέκταση του προγράμματος για τρεις μήνες

tsouvel_123
LIFESTYLE

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

1 / 3