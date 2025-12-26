search
26.12.2025 14:03

Αλεξανδρούπολη: Μόλις 9 κιλά ζύγιζε το αγοράκι που πέθανε από ασιτία…

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη, προκαλώντας σοκ στο πανελλήνιο.

Όπως αναφέρει το pameevro, η 23χρονη μητέρα του, η οποία προφυλακίστηκε μετά την απολογία της, αρνείται τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει και μέσω της υπεράσπισής της περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη οικογενειακή και ψυχολογική κατάσταση.

«Το παιδί μεγάλωσε στην Τουρκία – Επέστρεψε με σοβαρά προβλήματα»

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, το παιδί, μετά τον χωρισμό των γονιών του, ζούσε στην Τουρκία με τον πατέρα του και τους παππούδες του. Όλα άλλαξαν το 2024, όταν ο πατέρας φυλακίστηκε και με απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου της Ανδριανούπολης, η επιμέλεια αποδόθηκε στη μητέρα. Έτσι, τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το αγοράκι επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως αναφέρεται, το παιδί παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής, καθώς δεν μιλούσε ελληνικά, αναζητούσε διαρκώς τη γιαγιά του στην Τουρκία, δεν κοιμόταν τα βράδια και εμφάνιζε αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Παράλληλα, παρά την ηλικία του, σιτιζόταν ακόμη με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές.

Η μητέρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ήταν έντονα ανήσυχη για την κατάσταση του παιδιού και απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Υποστηρίζει ότι μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του προσπαθούσε με κάθε τρόπο να το ταΐσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση που να επιβεβαιώνει ή να αντικρούει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το στοιχείο που συγκλονίζει: Μόλις 9 κιλά

Ανατριχίλα προκαλεί το εύρημα ότι το παιδί, όταν μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ζύγιζε μόλις 9 κιλά, ενώ για την ηλικία του θα έπρεπε να ζυγίζει τουλάχιστον 15. «Δεν έτρωγε το παιδί αυτό», δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η οικογένεια ζούσε επί χρόνια στην περιοχή Τέρμα Άβαντος και ανήκει στη μουσουλμανική μειονότητα, χωρίς όπως τονίζεται από εκπροσώπους της κοινότητας, να σχετίζεται με καταυλισμούς ή περιθωριοποιημένες δομές.

