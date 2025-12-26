Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια της Τρίπολης ο μουσικός – «Έλεγε πράγματα που φόβιζαν τη σύζυγό του» λέει ο δικηγόρος της

Στα δικαστήρια της Τρίπολης μεταφέρθηκε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του λόγω μήνυσης για ενδοοικογενειακή βία.

Τη μήνυση κατέθεσε η εν διαστάσει σύζυγός του , σύμφωνα με τον δικηγόρο της οποίας ο Μουγκοπέτρος μπήκε στο σπίτι και της απευθύνθηκε του με έντονο τρόπο μπροστά στα παιδιά.

Ο δικηγόρος της συζύγου του μουσικού περιέγραψε στην ΕΡΤ ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αφού μπήκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο».

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζευγάρι έχει χωρίσει από τις 15 Δεκεμβρίου και «το μόνο που έχει να χωρίσει η οικογένεια είναι την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων και τίποτα άλλο».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η σύζυγος του μουσικού τις τελευταίες 10 ημέρες που είναι σε διάσταση, του είχε επιτρέψει να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μουγκοπέτρος, πέρασε την νύχτα των Χριστουγέννων στα κρατητήρια της Τρίπολης, αφού η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button που είχε εγκατεστημένο στο κινητό της και έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η σύλληψη έγινε αφού ο μουσικός πήγε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου. Λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας, οι αστυνομικοί του πέρασαν αμέσως χειροπέδες.

Μέσω του δικηγόρου του ο Άρης Μουγκοπέτρος υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου».

