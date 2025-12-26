Εντοπισμός 30 μεταναστών στα ανοιχτά της Γαύδου

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 30 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου προχώρησαν δυνάμεις του λιμενικού και της Frontex το πρωί της Παρασκευής (26/12).

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές.

