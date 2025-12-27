Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

Την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους επαναλαμβάνουν οι αγρότες, οι οποίοι εισέρχονται σε κρίσιμο κύκλο αποφάσεων για την περαιτέρω στάση τους, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν άμεσα, στο πλαίσιο προετοιμασίας πανελλαδικής συνάντησης. Ανάμεσα στις προτάσεις που έχουν τεθεί είναι και η παρουσία στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής των εκδρομέων. Μέχρι τότε, οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν αναμένεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς θα παραμένουν ανοιχτές ορισμένες λωρίδες, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Tο μήνυμά τους πάντως παραμένει το ίδιο «ο αγώνας θα συνεχιστεί» όσο το κόστος παραγωγής παραμένει δυσβάστακτο, οι πληρωμές καθυστερούν και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να σκιάζει τον αγροτικό κόσμο. Στο επίκεντρο αυτής της παρατεταμένης αναμέτρησης βρίσκονται πρόσωπα με εμπειρία, πολιτικό βάθος, συνδικαλιστική αντοχή και ισχυρά δίκτυα επιρροής, οι άνθρωποι που συντονίζουν, διαπραγματεύονται, συγκρούονται και, κατά πολλούς, καθορίζουν την πορεία των μπλόκων.

Κώστας Τζέλλας

Στη Θεσσαλία, τον πυρήνα κάθε μεγάλης αγροτικής κινητοποίησης, δεσπόζουν δύο ονόματα με μακρά διαδρομή. Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και ανοιχτή στήριξη από το ΚΚΕ, έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο μαχητικές διεκδικήσεις του γεωργικού κόσμου και με τη λογική της συμμαχίας αγροτών και εργατικής τάξης.

Ρίζος Μαρούδας

Δίπλα του, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας από το 2006, θεωρείται ο βασικός συντονιστής των θεσσαλικών μπλόκων και των πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Στέλεχος πρώτης γραμμής του ΚΚΕ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφιος βουλευτής και ευρωβουλευτής, είναι από τους ανθρώπους που μετατρέπουν τα αιτήματα του Κάμπου σε πολιτικό λόγο με πανελλαδική απήχηση.

Σωκράτης Αλειφτήρας

Στο ίδιο πεδίο κινούνται και παλαιότερες μορφές, όπως ο Χρήστος Σιδερόπουλος, που από τον ιστορικό κόμβο της Βιοκαρπέτ το 1996 μέχρι σήμερα παραμένει ενεργός, αλλά και νεότεροι πρωταγωνιστές όπως ο Σωκράτης Αλειφτήρας, ο Λευτέρης Μπαλούκας από τον χώρο των κτηνοτρόφων και ο Χρήστος Πάντζιος από τις Μικροθήβες.

Βάιος Γκανής

Στην Κεντρική Ελλάδα, ξεχωρίζει ο Βάιος Γκανής, οινοποιός και παραγωγός από τον Δομοκό Φθιώτιδας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος. Η δημόσια σύγκρουσή του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από αποκαλύψεις για παράνομες επιδοτήσεις και «μηχανισμό κλοπής με πολιτικές πλάτες», τον έφερε στο προσκήνιο, όπως και οι καταγγελίες για απειλές κατά της ζωής του ίδιου και του γιου του. Με διαφορετικό πολιτικό αποτύπωμα από τους θεσσαλούς συναδέλφους του, αλλά καθαρά συνδικαλιστική δράση, έχει αφήσει το στίγμα του στις φετινές κινητοποιήσεις.

Στη Μακεδονία, τα μπλόκα οργανώνονται με στρατιωτική πειθαρχία. Στις Σέρρες, ο Στέργιος Λίτος και ο Γιάννης Παναγής συντόνισαν αποκλεισμούς δρόμων και συνόρων στον Προμαχώνα, ενώ στην Ορεστιάδα ο Χάρης Κουμπαρίδης κράτησε κλειστές τις διόδους. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τη Δυτική Μακεδονία, όπου εκατοντάδες τρακτέρ από Κοζάνη, Γρεβενά και Βόιο κατέλαβαν τον κόμβο της Σιάτιστας, με εκπροσώπους τη Διαμάντω Κρητικού από τον συνεταιρισμό Αμυνταίου, τον Σούλη Αϊβαζίδη από την Εορδαία και τον Κυριάκο Λωτίδη από το Βέρμιο. Στα Μάλγαρα, ο Κώστας Ανεστίδης και ο Τάσος Χαλκίδης από τη Βέροια έχουν στήσει εδώ και ημέρες ένα συμπαγές φράγμα στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

Κώστας Ανεστίδης

Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και κεντρικός εκφραστής του μπλόκου των Μαλγάρων, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ηχηρές φωνές των κινητοποιήσεων. Με σκληρή, συχνά ακραία ρητορική, τηλεοπτική παρουσία και ατάκες που έχουν γράψει ιστορία, έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «στρατηγός» στον αγροτικό κόσμο, καθώς βγαίνει πάντα μπροστά για να στηλιτεύσει κυβερνητικά μέτρα και να απορρίψει προτάσεις εκτόνωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από προκαταρκτική εξέταση για επιδοτήσεις που φέρονται να καταβλήθηκαν με ανακριβή στοιχεία προσθέτουν μια νέα, αμφιλεγόμενη διάσταση στο προφίλ του, χωρίς πάντως να μειώνουν, προς το παρόν, την επιρροή του στα μπλόκα.

Σπύρος Κοτοπούλης

Στη Δυτική Ελλάδα, ο Σπύρος Κοτοπούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, έχει αναλάβει τον συντονισμό χιλιάδων αγροτών, μαζί με τον Δήμο Ρηγόπουλο και τον Νεκτάριο Σιώζο, ενώ στη Θεσπρωτία ξεχωρίζει η Μυρτώ Λύκα από τον σύλλογο κτηνοτρόφων.

Αθηνά Ηλιοπούλου

Στην Αχαΐα και την Πελοπόννησο, πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Μποδιώτης από το Αίγιο και η Αθηνά Ηλιοπούλου από την Ερυμάνθεια, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου και μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, με ισχυρή παρουσία στα μπλόκα της Εγλυκάδας και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Λευτέρης Τριανταφυλλάκης

Η Κρήτη έχει το δικό της, ιδιαίτερο συντονιστικό. Ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου και της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής αγροτοκτηνοτρόφων, έχει κεντρικό ρόλο στις κινητοποιήσεις, από τον αποκλεισμό του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» έως τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

Γιάννης Βερυκάκης

Δίπλα του, ο Γιάννης Βερυκάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων, κτηνοτρόφος και τυροκόμος, έγινε ευρύτερα γνωστός όταν ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους τραυματισμένους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι οι αγρότες δεν είναι εγκληματίες. Μαζί συγκροτούν τον πυρήνα του κρητικού συντονισμού.

Στον μακρύ κατάλογο των πρωταγωνιστών προστίθεται και ο Παναγιώτης Περράκης, επί σειρά ετών πρόεδρος των αλιέων, που με 100 καΐκια απέκλεισε το λιμάνι του Βόλου, δείχνοντας ότι η αγροτική κινητοποίηση αγγίζει πλέον και τη θάλασσα. Στο παρασκήνιο, οι ισορροπίες παραμένουν σύνθετες, με το ΚΚΕ αναγνωρίζεται από όλους ως η πιο συντεταγμένη δύναμη, αλλά η έκταση των μπλόκων δεν θα ήταν η ίδια χωρίς την ενεργήσυμμετοχή αγροτών με διαφορετικές πολιτικές αναφορές, και κυρίως εκείνων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και οποίοι εμφανίζονται και οι πιο σκληροί.

