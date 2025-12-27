Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Ο γιος δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» – Το σχέδιο των τριών φάσεων

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου, τα κομμάτια του παζλ φαίνεται πλέον να έχουν συμπληρωθεί, με εκείνο που αρχικά είχε αποδοθεί σε τραγωδία να αποδεικνύεται δολοφονία.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη ο 60χρονος γιος της 87χρονης, που βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Ο 60χρονος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια. Οι αστυνομικές έρευνες κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Καθοριστική στην αποκάλυψη των πραγματικών συνθηκών υπήρξε η δημοσιογραφική έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Οι αντιφάσεις και η κηδεία

Σε τηλεφωνικές του συνομιλίες με την εκπομπή, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν βέβαιος ότι η υπόθεση είχε «κλείσει», επιμένοντας πως επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο, όπως περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη, όσο προχωρούσε η έρευνα έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις.

Όπως είπε μάλιστα η δημοσιογράφος, επικαλούμενη πληροφορίες από συγγενείς, ο 60χρονος δεν παρέστη ούτε στην κηδεία της μητέρας του, αποφεύγοντας κάθε επαφή τόσο με την οικογένεια όσο και με το στενό της περιβάλλον.

Η Αγγελική Νικολούλη έκανε λόγο για ένα «σατανικό σχέδιο» τριών σταδίων: αρχικά τη χορήγηση χαπιών, στη συνέχεια τον ασφυκτικό θάνατο και τέλος τον εμπρησμό, με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Η διαφωνία για το διαμέρισμα και η φωτιά

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών ουσιών, τις οποίες η 87χρονη δεν λάμβανε κανονικά. Παράλληλα, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κρίθηκαν συμβατά με καπνίστρια, χωρίς όμως να αποδεικνύουν θάνατο από εισπνοή καπνού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Μητέρα και γιος φέρονται να είχαν σοβαρή διαφωνία για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, την ώρα που ο 60χρονος αντιμετώπιζε χρέη ύψους περίπου 400.000 ευρώ και είχε κινηθεί για την πώλησή του.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε και ο εντοπισμός μπιτονιού με βενζίνη, κρυμμένου στο σπίτι του, κατά την έρευνα της 17ης Δεκεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

Νέα διάσωση 131 μεταναστών, τα ξημερώματα, στη Γαύδο

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις ορειβάτες – Με τη συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των σορών