Τέλος εποχής για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των βραβείων Όσκαρ, όπως τις ξέραμε – «Πάνε» στο YouTube (videos)

Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για τον κλάδο των τηλεοπτικών μεταδόσεων μέσω διαδικτύου, αλλά και γενικότερα για τον χώρο της τηλεόρασης, ιδίως των παραδοσιακών καναλιών, είτε γραμμικών, είτε καλωδιακών.

Έπειτα από 50 χρόνια η – παραδοσιακά – απευθείας κάλυψη της τελετής απονομής των περίβλεπτων βραβείων της αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Motion Picture Arts and Sciences‎‎), των γνωστών παγκοσμίως Όσκαρ, θα πραγματοποιηθεί από το YouTube αντί από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Αυτό σημαίνει ότι η σημαντικότερη «γιορτή» του παγκόσμιου κινηματογράφου θα είναι προσβάσιμη σε περισσότερα από δύο (2) δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, μέσω του ιντερνετ.

Η νέα συμφωνία, παρέχει στο YouTube τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα για τα Όσκαρ από την 101η τελετή απονομής των Όσκαρ, το 2029, έως το 2033.

Αντικειμενικά πρόκειται για μια «αλλαγή σελίδας», όχι μόνον για τον κορυφαίο κινηματογραφικό θεσμό αλλά κυρίως για το οικοσύστημα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ στο οποίο συμβαίνουν τεκτονικές αλλαγές τουλάχιστον το τελευταίο 18μηνο.

Η τελετή θα είναι διαθέσιμη ζωντανά στην δωρεάν εφαρμογή του YouTube παγκοσμίως και στο YouTube TV στις Η.Π.Α.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το YouTube θα μεταδώσει επίσης το σόου από το κόκκινο χαλί, περιεχόμενο από τα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, τα Βραβεία Κυβερνήτη (θεσμός του 2009 που σχεδιάστηκε για να θυμίζει την ατμόσφαιρα των πρώτων τελετών απονομής των βραβείων Όσκαρ), τους υποψηφίους για τα Όσκαρ και όποιο άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα Βραβεία της Ακαδημίας.

Τα Όσκαρ μεταδόθηκαν για πρώτη φορά το 1953 από το NBC. Μεταφέρθηκαν στο ABC από το 1961 έως το 1970, πριν επιστρέψουν στο NBC για ένα σύντομο διάστημα μεταξύ 1971 και 1975.

Έκτοτε το ABC μεταδίδει αδιαλείπτως την τελετή απονομής των βραβείων από το 1976.

Η 100η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα είναι η τελευταία που θα μεταδοθεί από την παραδοσιακή τηλεόραση – μέσω ABC – θα πραγματοποιηθεί το 2028 και θα ενέχει συμβολική διάσταση καθώς σηματοδοτείται το τέλος μιας εποχής και η ανατολή μιας άλλης για τον θεσμό.

Η απόκτηση των Όσκαρ αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για το YouTube, το οποίο έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε δικαιώματα ζωντανής μετάδοσης τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα συμφώνησε να πληρώνει περίπου δύο δισ. δολάρια ετησίως για το δημοφιλές πακέτο δικαιωμάτων NFL Sunday Ticket.

Η μετάβαση του τηλεοπτικού περιεχομένου από τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα στις OTT έχει ήδη αρχίσει και εξελίσσεται.

Πριν από τα Όσκαρ, το 2024, τα περίφημα SAG Awards, τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Κινηματογράφου είχαν «μετακομίσει» στο Netflix στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας απευθείας μετάδοσης τους από την πρωτοπόρο OTT υπηρεσία.

Μέχρι τότε και από το 1998 τα μετέδιδε το τηλεοπτικό δίκτυο TNT ενώ από το 2007 έως το 2022 τα μετέδιδε παράλληλα και το δίκτυο TBS.

