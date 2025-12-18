Λάκης Λαζόπουλος: Ανακοίνωσε ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (Video)

Στόχος παρακολούθησης μέσω Predator υποστήριξε ότι υπήρξε ο Λάκης Λαζόπουλος στο φινάλε του τελευταίου επεισοδίου του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025

Όπως είπε, στο επίσημο έγγραφο αναφερόταν πως ο ίδιος είχε παραλάβει τα σχετικά έγγραφα πριν από ενάμιση χρόνο, κάτι που όπως ξεκαθάρισε δεν συνέβη ποτέ.

«Μία από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω -που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή ποτέ- μια μικρή μόνο… Στο χαρτί που έλαβα από την Ανεξάρτητη Αρχή για τις παρακολουθήσεις που μου έκαναν στο τηλέφωνο με Predator και με ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά. Πριν 1,5 χρόνο υποτίθεται ότι ήμουν εγώ, ότι έδειξα την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι ήμουν εγώ; Και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί… Μην ασχοληθείτε τώρα. Έχετε πολλά» ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να παρουσιάστηκε με πλαστά στοιχεία.

Κλείνοντας την εκπομπή, ο Λάκης Λαζόπουλος εξέφρασε την απορία του για το πώς είναι δυνατόν κάποιος να έπεισε υπάλληλο να του παραδώσει έγγραφα στο όνομά του, έχοντας και την ταυτότητά του, τη στιγμή που ο ίδιος δεν είχε καμία γνώση ή εμπλοκή…

