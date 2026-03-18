Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

Έως και 500 ευρώ τον μήνα δίνει ο Δήμος Νάξου στους γιατρούς που εργάζονται ή θα επιλέξουν το νοσοκομείο του νησιού ως κίνητρο για να μείνουν τρία χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Νάξου είναι ακόμη ένα νησί που παίρνει μέτρα για την επαρκή στελέχωση των δομών υγείας που αποτελεί διαχρονική πρόκληση, καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης και στέγασης λειτουργεί αποτρεπτικά για την παραμονή ιατρών σε νησιωτικές περιοχές. Για τον λόγο αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση αξιοποιεί το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση ιατρικού προσωπικού στο νησί.

Αξίζει να τονισθεί ότι μέχρι σήμερα το επίδομα ανερχόταν σε 400 ευρώ και δινόταν αποκλειστικά στους επικουρικούς γιατρούς. Ωστόσο με τη νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ποσό αυξάνεται και επεκτείνεται και αφορά έως και 35 γιατρούς, με στόχο να γίνει πιο ελκυστική η εγκατάσταση ή η παραμονή ιατρών στο νησί.

Σε ανάρτηση στο fb που έκανε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός υπογράμμισε την ανάγκη ομοψυχίας και κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Η Υγεία, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό και παραμένει προτεραιότητα και ευθύνη της δημοτικής αρχής.

«Πρόκειται για μια έμπρακτη πρωτοβουλία στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας και μια προσπάθεια να προσελκύσουμε περισσότερους γιατρούς στο Νοσοκομείο του πολυνησιακού δήμου μας. Ως Δήμος θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε το Νοσοκομείο μας να είναι ισχυρό και επαρκώς στελεχωμένο. Γιατί η Νάξος αξίζει ισχυρές δημόσιες δομές υγείας και εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μόνη της μετά από έμφραγμα

Πανελλαδική 24ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών

Αγαπηδάκη: «Έρχεται νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για την υπέρταση μέσα από το Προλαμβάνω»

