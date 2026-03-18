Ρίτα Μελά

18.03.2026 12:36

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Περισσότερα από 1.500 παιδιά πάσχουν στην Ελλάδα από την ηλικία των 16 ετών

Περισσότερα από 120.000 παιδιά στην Ευρώπη εκτιμάται ότι ζουν με νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, το συχνότερο χρόνιο ρευματικό νόσημα της παιδικής ηλικίας. Την ίδια στιγμή στη χώρα μας σύμφωνα με τις επιδημιολογικές αναλογίες, υπολογίζεται ότι πάνω από 1.500–2.000 παιδιά  μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιο νεανικό ρευματικό νόσημα, παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν χρόνιο πόνο, φλεγμονή και δυσκολία στην κίνηση ήδη από μικρή ηλικία. Ορισμένες μορφές της νόσου εμφανίζονται μάλιστα δύο έως τρεις φορές συχνότερα στα κορίτσια.

Τα παραπάνω αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα-ΕΛΕΑΝΑ, με αφορμή  την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων (18 Μαρτίου).

Τα ρευματοειδή νοσήματα ανήκουν σε μια ομάδα χρόνιων αυτοάνοσων και αυτοφλεγμονωδών παθήσεων που επηρεάζουν κυρίως τις αρθρώσεις. Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα που προσβάλει παιδιά από 16 ετών και χαρακτηρίζεται από επίμονη φλεγμονή στις αρθρώσεις.


Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης:

-ο νεανικός συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

-η νεανική ψωριασική αρθρίτιδα

– αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα, όπως ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός

Ύπουλα συμπτώματα που δυσκολεύουν την έγκαιρη διάγνωση

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνονται στα συμπτώματα που προκαλούν τα νεανικά ρευματικά νοσήματα. Μπορεί να εμφανιστούν με διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη αναγνώρισή τους γιατί πολλές φορές, εκτιμώνται ως παροδικά ή λιγότερο σοβαρά, με συνέπεια να καθυστερεί η διάγνωση και, κατ’ επέκταση, η έναρξη της κατάλληλης θεραπείας.


Τα πιο συχνά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε είναι:

  • Επίμονο πόνο στις αρθρώσεις
  • Πρήξιμο και φλεγμονή
  • Δυσκαμψία, ιδιαίτερα το πρωί
  • Έντονη κόπωση
  • Δυσκολία στην κίνηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα του σώματος.

Ο κρίσιμος ρόλος της έγκαιρης αντιμετώπισης

Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την πορεία της νόσου.
Συμβάλλουν στον έλεγχο των συμπτωμάτων, στην αποφυγή μόνιμων βλαβών και στη διατήρηση μιας φυσιολογικής καθημερινότητας για τα παιδιά.

«Τα νεανικά ρευματικά νοσήματα μας υπενθυμίζουν ότι οι χρόνιες παθήσεις δεν έχουν ηλικία. Για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και η σωστή ενημέρωση μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην πορεία της νόσου και στην ποιότητα ζωής. Είναι σημαντικό η κοινωνία να γνωρίζει ότι τα παιδιά με ρευματικά νοσήματα μπορούν, με την κατάλληλη υποστήριξη, να ζουν ενεργά και να ακολουθούν τα όνειρά τους» επισήμανε η κα Καίτη Αντωνοπούλου, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

