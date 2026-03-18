«Θύελλα» αντιδράσεων από τους γιατρούς για τους νέους «κόφτες» του ΕΟΠΥΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις

«Θύελλα» αντιδράσεων από τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει προκαλέσει το «ψαλίδι» στη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων που εφαρμόζεται τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από την απόφαση του ΕΟΠΥΥ που ελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το μέτρο, που προβλέπει πλαφόν και χρονικούς περιορισμούς στην επανάληψη εξετάσεων όπως στη χοληστερίνη, στοχεύει στον περιορισμό των περιττών διαγνωστικών πράξεων και στη μείωση της υπέρβασης δαπανών (clawback).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι χρόνοι επανάληψης των εξετάσεων ξεκινήσουν από τέσσερις ημέρες (γενική αίματος ούρων, σακχαρού κλπ), ανά δυο ημέρες (χοριακή γοναδοτροπίνη για έγκυες) και φτάνουν έως και μια φορά τον χρόνο (Βιταμινη Β12) και άπαξ (Μοριακός έλεγχος με PCR για MTHFR Ομοκυστεϊνης).

Ωστόσο, το νέο πλαίσιο που περιορίζει τη συνταγογράφηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει ήδη προκαλέσει πολλά πρόβλημα σε ασθενείς όπου απαιτείται πιο συχνή παρακολούθηση. Αν και εξαιρούνται ρητά ευάλωτες ομάδες όπως ογκολογικοί και αιματολογικοί ασθενείς, έγκυες και άτομα με σοβαρά νοσήματα, στην πράξη ανακύπτουν ζητήματα ευελιξίας στη διαχείριση περιστατικών.

Τα προβλήματα με τις εξετάσεις θυρεοειδούς

Ήδη έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με τις εξετάσεις θυρεοειδούς. Η προϋπόθεση συνταγογράφησης των FT3 και FT4 μόνο σε περίπτωση παθολογικής TSH χαρακτηρίζεται από αρκετούς γιατρούς ως ανεφάρμοστη, καθώς περιορίζει την κλινική κρίση και δεν λαμβάνει υπόψη ειδικές ομάδες πληθυσμού ή οριακές τιμές.

Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ απέστειλε επιστολή προς την διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ όπου αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα λαμβάνει συνεχείς αναφορές από εργαστηριακούς ιατρούς ότι σε παραπεμπτικά εξετάσεων που εκδίδονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εμφανίζεται αυτόματα, στις εξετάσεις FT3 και FT4, το σχόλιο: «επί παθολογικής TSH».

«Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ εκφράζει την πλήρη συμφωνία του με την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), στην οποία διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις ως προς την ίδια τη διαδικασία και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής».

Επίσης, επισημαίνει ότι στο παρελθόν έχουν προκύψει αντίστοιχα ζητήματα κατά την εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Ενδεικτικά αναφέρει την περίπτωση της Ομάδας Εργασίας για το θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της υπερλιπιδαιμίας (δυσλιπιδαιμίας) του υπουργείου Υγείας, όπου προβλέπεται επιστημονικά ότι, κατά την έναρξη θεραπείας, επιτρέπεται εντός τριμήνου η διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων για τη χοληστερίνη και ο έλεγχος ηπατικής λειτουργίας καθώς και άλλων συναφών εξετάσεων. «Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή δεν έχει εφαρμοστεί στο σύστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές δυσχέρειες στην πραγματοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων από τους ασθενείς», όπως επισημαίνει, προσθέτοντας ότι παρόμοια παραδείγματα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις.

«Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο οι επιστημονικές οδηγίες και τα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα που εκπονούνται από τις αρμόδιες επιστημονικές Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Υγείας να εφαρμόζονται πλήρως και με συνέπεια στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χωρίς την επιβολή οριζόντιων περιορισμών (“κόφτες”) που δεν συνάδουν με τις τεκμηριωμένες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες» καταλήγει η ανακοίνωση του Συντονιστικού Όργανού φορέων ΠΦΥ.

Το ΦΕΚ

