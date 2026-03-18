search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 16:12
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.03.2026 14:32

Το φρούτο που διώχνει τα περιττά κιλά και «εξαφανίζει» την κοιλιά

Η κατανάλωση ενός μήλου ημερησίως βοηθά στην καύση του λίπους στην κοιλιά, ενώ μπορεί να συμβάλλει και στην απώλεια βάρους που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα τέσσερα κιλά ετησίως.

Το περιεχόμενο του φρούτου αυτού σε φυτικές ίνες δημιουργεί το αίσθημα της πλήρωσης κι έτσι η κατανάλωσή του πριν το γεύμα συμβάλλει στην κατανάλωση μικρότερων ποσοτήτων φαγητού, καθώς και στην αποφυγή άλλων ανθυγιεινών σνακ.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον διακεκριμένο διατροφολόγο Rob Hobson, τα μήλα είναι τρεις φορές πιο χορταστικά από μια μπάρα σοκολάτας, καθώς βέβαια και πολύ πιο υγιεινά.

«Τα μήλα περιέχουν 1,2 γραμμάρια διατροφικών φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια φρούτου, πράγμα που μας κάνει να αισθανόμαστε χορτάτοι και αποτρέπει το αίσθημα της πείνας, ειδικά όταν καταναλώνεται πριν το γεύμα», τονίζει ο κ. Hobson.

Η πηκτίνη, η φυτική ίνα που βρίσκεται στα μήλα, βοηθά επίσης στη ρύθμιση των βακτηρίων στο έντερο (μικροβίωμα), η ποικιλία και ισορροπία των οποίων σχετίζεται με την αποτροπή της αύξησης του βάρους και της συσσώρευσης λίπους στο σώμα», προσθέτει χαρακτηριστικά ο ειδικός.

Η κατανάλωση ενός μήλου την ημέρα για ένα χρόνο θεωρείται υποσχόμενο πλάνο και από την διαιτολόγο Lucy Dawson, η οποία ανέφερε πως «τρώγοντας ένα μήλο κάθε μέρα πριν το βραδινό γεύμα, ίσως είναι η λύση για να απαλλαγούμε από τα περιττά κιλά».

Τέλος, σχετική μελέτη που διεξήχθη από τον Βρετανικό Οργανισμό Παραγωγών Μήλων και Αχλαδιών έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός φρούτου πριν το βραδινό γεύμα μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια του βάρους που οι περισσότεροι άνθρωποι έβαλαν κατά τη διάρκεια της φετινής καραντίνας.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Περισσότερα από 1.500 παιδιά πάσχουν στην Ελλάδα από την ηλικία των 16 ετών

Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Μηδενική ανοχή στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους»

ADVERTORIAL

Data Center για τις ΑΙ ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα από την COSMOTE TELEKOM

LIFESTYLE

Σε… κινηματογραφικό στούντιο του Χόλιγουντ έχει μετατραπεί η Ελλάδα – Στην Αθήνα οι Κίλιαν Μέρφι και Ντάνιελ Κρεγκ

ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από άγρια συμπλοκή μαθητών στην Κυψέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή κλιμάκωση βάζει νέα φωτιά στον Κόλπο, εντολές εκκένωσης για ενεργειακές εγκαταστάσεις από τους Φρουρούς – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

